Rajasthan: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ‘मां’ ने रोटियों में मिलाया जहर, 4 बच्चों को खिलाकर खुद खाया, पांचों की मौत

महिला यू-ट्यूबर व सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर थी और उसके यू-ट्यूब पर 1500 सब्सक्राइबर और फेसबुक पर 7300 लोग जुड़े हुए थे। उसने लव मैरिज की थी और पहले पति को तलाक देने के बाद दूसरे पति पर भी भरण-पोषण का केस कर रखा था। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए व पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सूचना मिलते ही एसपी प्रवीण नायक नूनावत, एएसपी गजेंद्रसिंह जोधा व सीओ सुरेश शर्मा व थानाधिकारी मौके पर पहुंचे।