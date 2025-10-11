Rajasthan: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ‘मां’ ने रोटियों में मिलाया जहर, 4 बच्चों को खिलाकर खुद खाया, पांचों की मौत

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम। फोटो- पत्रिका
सीकर। शहर के पालवास रोड स्थित अनिरुद्ध रेजिडेंसी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। फ्लैट नंबर ए-2010 में एक ही परिवार के पांच सदस्यों के शव मिले हैं। मृतकों में एक महिला और उसके चार बच्चे शामिल हैं। महिला ने आटे में आठ पुड़िया विषाक्त पदार्थ का मिलाकर अपने तीन बेटों व एक बेटी को खिला दिया और फिर खुद ने भी खा लिया।
महिला यू-ट्यूबर व सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर थी और उसके यू-ट्यूब पर 1500 सब्सक्राइबर और फेसबुक पर 7300 लोग जुड़े हुए थे। उसने लव मैरिज की थी और पहले पति को तलाक देने के बाद दूसरे पति पर भी भरण-पोषण का केस कर रखा था। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए व पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सूचना मिलते ही एसपी प्रवीण नायक नूनावत, एएसपी गजेंद्रसिंह जोधा व सीओ सुरेश शर्मा व थानाधिकारी मौके पर पहुंचे।
सदर थानाधिकारी इंद्राज मरोड़िया ने बताया कि घटना की जानकारी तब लगी जब फ्लैट से तेज दुर्गंध आने लगी। पड़ोसियों ने फ्लैट तोड़कर देखा तो पांच शव पड़े हुए थे। किरण उर्फ पिंकी चौधरी (40) मूलत: निवासी मूंडवाड़ा हाल अनिरुद्ध रेजिडेंसी, पालवास के रूप में रह रही थी। वह इस रेजिडेंसी में चार साल से किराए पर रह रही थी।
उसके साथ उसके चारों बच्चे तीन बेटे और एक बेटी भी रह रही थी। बड़ा बेटा सुमित चौधरी (करीब 18 साल), बेटी स्नेहा (16 साल), एक छोटा बेटा (4 वर्ष) और सबसे छोटा बच्चा (1.5 वर्ष)। बेटा सुमित बाजिया 12वीं पास था, वहीं स्नेहा 8वीं पास कर चुकी थी। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि पिछले साल बच्चे स्कूल गए थे लेकिन इस साल स्कूल नहीं जा रहे थे।
सदर थानाधिकारी इंद्राज मरोड़िया व पड़ोसियों ने बताया कि परिवार पिछले कई दिनों से फ्लैट से बाहर नहीं निकला था। यू-ट्यूबर व सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर किरण उर्फ पिंकी चौधरी ने आखिरी बार 29 सितंबर को फेसबुक व यू-ट्यूब चैनल पर वीडियो डाले थे। इसके बाद उसने कोई वीडियो नहीं डाले।
वहीं फ्लेट से 3 अक्टूबर एक्सपायर तिथि की दूध की थैली मिली है। नवरात्र में वह दुर्गा माता विसर्जन में खूब डांस करती थी, लेकिन इस बार वह बाहर नहीं निकली थी। ऐसे में पुलिस संभावना जता रही है कि 30 सितंबर या एक अक्टूबर को ही अपने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली थी।
फ्लैट का गेट तोड़कर अंदर घुसे पुलिसकर्मियों को भयावह दृश्य का सामना करना पड़ा। बेटे सुमित व दो छोटे बच्चों के शव बेड पर थे, जबकि किरण उर्फ पिंकी चौधरी व उसकी बेटी स्नेहा के शव बेड के नीचे फर्श पर पास-पास में पड़े हुए थे।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग