सीकर में सरकारी शिक्षक के 14 वर्षीय इकलौते बेटे ने की आत्महत्या, परिवार में छाया मातम

उद्योगनगर थानाधिकारी राजेश बुडानिया ने बताया कि उसकी मां बुधवार सुबह नीट की तैयारी कर रही बेटी को कोचिंग छोड़ने गई थी। तभी पीछे से कमरे के गेट और चौखट के बीच चुन्नी का फंदा बनाकर वह उस पर लटक गया। जब मां वापस घर लौटी तो उसका फंदे पर झूलता शव देख जोर से चीख पड़ी। आवाज सुन नजदीकी लोग मौके पर पहुंचे और उद्योग नगर थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने एसके अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा।