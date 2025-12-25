सीकर में सरकारी शिक्षक के 14 वर्षीय इकलौते बेटे ने की आत्महत्या, परिवार में छाया मातम

प्रतिकात्मक तस्वीर
सीकर। शहर के राधाकिशनपुरा में एक 14 वर्षीय बच्चे ने फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। पाटन का नारदा निवासी मृतक गिरिराज गुर्जर पुत्र महावीर प्रसाद था, जो मां सरोज व बड़ी बहन के साथ राधाकिशनपुरा में किराये के मकान में रहकर निजी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था।
उद्योगनगर थानाधिकारी राजेश बुडानिया ने बताया कि उसकी मां बुधवार सुबह नीट की तैयारी कर रही बेटी को कोचिंग छोड़ने गई थी। तभी पीछे से कमरे के गेट और चौखट के बीच चुन्नी का फंदा बनाकर वह उस पर लटक गया। जब मां वापस घर लौटी तो उसका फंदे पर झूलता शव देख जोर से चीख पड़ी। आवाज सुन नजदीकी लोग मौके पर पहुंचे और उद्योग नगर थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने एसके अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा।
थानाधिकारी ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चला। मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पढ़ाई में होशियार व स्कूल का नियमित छात्र होने की वजह से गिरिराज पर पढ़ाई के दबाव जैसा मामला नहीं लग रहा। किसी से कोई झगड़ा होना भी सामने नहीं आया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
पुलिस ने बताया कि मृतक छात्र के पिता महावीर प्रसाद सरकारी शिक्षक है। गिरिराज उनका इकलौता बेटा था। उसकी मौत पर पूरा परिवार सदमे में है।
