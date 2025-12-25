एमपी से भागकर आए प्रेमी जोड़े ने झालावाड़ के मंदिर में की शादी, फिर विषाक्त खाकर की खुदकुशी

फोटो पत्रिका
झालावाड़। मध्यप्रदेश के माचलपुर थाना इलाके से भागकर आए युवक और किशोरी ने जिले के भालता थाना क्षेत्र में जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। दोनों के बीच प्रेम सम्बंध थे। दोनों मंगलवार दोपहर अपने घर से भागकर आए। जहरीला पदार्थ खाने से किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक को बेहोशी की हालत में यहां एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने देर रात दम तोड़ दिया। पुलिस ने बुधवार को दोनों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए।
भालता थाने के एएसआई दिनेशचन्द ने बताया कि मध्यप्रदेश के माचलपुर थाना इलाके के गोघडपुर निवासी अनिल (18) का अपने ही मोहल्ले में रहने वाली सोलह वर्षीय किशोरी के साथ प्रेम सम्बंध था। दोनों मंगलवार दोपहर अपने घरों से भाग गए और बाइक से 16 किलोमीटर दूर भालता थाना क्षेत्र के खेरदन्ता बाबा रामदेव मंदिर के समीप पहुंचे। मंदिर के पास पहुंचने के बाद दोनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।
इसके बाद उन्होंने मोबाइल पर मैसेज के जरिए परिजनों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर दोनों के परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें उपचार के लिए झालावाड़ एसआरजी अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद किशोरी को मृत घोषित कर दिया। अनिल को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन देर रात उसकी भी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार दोनों के आत्महत्या क्यों की, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। परिजनों ने भी इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं बताया।
मिली जानकारी के अनुसार अनिल और किशोरी में प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले विरोध में थे। इस पर वे बुधवार को भालता थाना इलाके में मंदिर पहुंचे और वरमाला डालकर पहले शादी की। फिर दोनों ने एक साथ विषाक्त खा लिया। आसपास गुजर रहे लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था।
बड़ी खबरेंView All
झालावाड़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग