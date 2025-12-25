एमपी से भागकर आए प्रेमी जोड़े ने झालावाड़ के मंदिर में की शादी, फिर विषाक्त खाकर की खुदकुशी

इसके बाद उन्होंने मोबाइल पर मैसेज के जरिए परिजनों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर दोनों के परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें उपचार के लिए झालावाड़ एसआरजी अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद किशोरी को मृत घोषित कर दिया। अनिल को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन देर रात उसकी भी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार दोनों के आत्महत्या क्यों की, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। परिजनों ने भी इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं बताया।