Hanumangarh News: पीलीबंगा में डिस्कॉम की लापरवाही से लाइनमैन की मौत, अचानक सप्लाई चालू करने से हुआ हादसा

इस हादसे ने एक बार फिर विद्युत निगम में समन्वय की भारी कमी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर कर दिया। सवाल उठता है कि लाइन पर काम चलने के बावजूद सप्लाई कैसे चालू कर दी गई। हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।