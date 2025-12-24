Kota Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, कार पर पलटा अनियंत्रित कंटेनर, ननद-भाभी की मौत

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार। फोटो- पत्रिका
चेचट (कोटा)। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बुधवार को हुए भीषण सड़क हादसे में दो परिवारों की खुशियां मातम में बदल गईं। उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर देहरादून लौट रहे एक परिवार की कार को पीछे से आए तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। शराब के नशे में धुत चालक का कंटेनर अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलट गया। हादसे में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग बाल-बाल बच गए।
जानकारी के अनुसार बुधवार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 8 लेन टोल के पास पुलिया के नीचे यह हादसा हुआ। देहरादून निवासी कुलदीप सिंह भंडारी अपने परिवार के साथ उज्जैन से लौट रहे थे। तभी पीछे से आए तेज रफ्तार कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी और अनियंत्रित होकर कार के पिछले हिस्से पर पलट गया।
कंटेनर के भारी वजन से कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। सूचना पर थानाधिकारी सुरेन्द्र गोदारा पुलिस जाप्ते और एक्सप्रेस-वे पेट्रोलिंग टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जेसीबी और क्रेन की मदद से करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद कंटेनर को हटाया गया और कार में फंसी महिलाओं के शव बाहर निकाले गए।
कार के पीछे बैठी शिवानी चौहान (42), पत्नी कुलदीप सिंह, निवासी देहरादून (उत्तराखंड) और सुधा राणा (45), बहन कुलदीप सिंह, निवासी नोएडा (उत्तर प्रदेश) की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि कार चला रहे अर्जुन सिंह, कुलदीप सिंह भंडारी (43) और उनका भांजा वर्धमान राणा (21) सुरक्षित बच गए। पुलिस दोनों शवों को मोड़क चिकित्सालय ले गई, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक महिलाएं आपस में ननद और भाभी थीं।
मृतका शिवानी एनआरआई थीं और अपने पति कुलदीप तथा परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती थीं। एएसआई पुरुषोत्तम मीणा ने बताया कि शिवानी एक सप्ताह पहले अपने नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु के कारण भारत आई थीं, जबकि कुलदीप दो दिन पहले ही भारत पहुंचे थे। मंगलवार को वे नोएडा निवासी रिश्तेदारों के साथ उज्जैन दर्शन के लिए गए थे। बुधवार सुबह लौटते समय यह हादसा हो गया। शिवानी और कुलदीप अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में छोड़कर भारत आए थे।
प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार कंटेनर चालक शराब के नशे में था और लापरवाही से वाहन चला रहा था। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एक संदिग्ध को डिटेन किया है और मामले की जांच जारी है।
