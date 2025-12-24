Kota Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, कार पर पलटा अनियंत्रित कंटेनर, ननद-भाभी की मौत

मृतका शिवानी एनआरआई थीं और अपने पति कुलदीप तथा परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती थीं। एएसआई पुरुषोत्तम मीणा ने बताया कि शिवानी एक सप्ताह पहले अपने नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु के कारण भारत आई थीं, जबकि कुलदीप दो दिन पहले ही भारत पहुंचे थे। मंगलवार को वे नोएडा निवासी रिश्तेदारों के साथ उज्जैन दर्शन के लिए गए थे। बुधवार सुबह लौटते समय यह हादसा हो गया। शिवानी और कुलदीप अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में छोड़कर भारत आए थे।