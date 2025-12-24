Sikar Student Suicide : घरवालों की डांट से नाराज 9वीं के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

उद्योग नगर थाने के एसएचओ राजेश कुमार बुड़ानिया ने बताया कि यह घटना बुधवार सुबह की है। घटना के समय घर में गिर्राज अकेला था। उसकी मां अपनी बड़ी बेटी को स्कूल छोड़ने गई थी। जब मां घर लौटी तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चिंता होने पर उन्होंने दरवाजा तोड़ा, जिसके बाद अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। गिर्राज कमरे के गेट और चौखट के बीच चुन्नी से फांसी के फंदे पर लटका हुआ था।