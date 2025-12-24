Sikar Student Suicide : घरवालों की डांट से नाराज 9वीं के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

फोटो-पत्रिका
सीकर। जिले के उद्योग नगर थाना इलाके से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। सरकारी शिक्षक के 14 वर्षीय बेटे ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि परिजनों की डांट के कारण लड़के ने यह कदम उठाया। मामला उद्योग नगर थाना क्षेत्र के राधा किशनपुरा इलाके का है।
मृतक के पिता महावीर प्रसाद सरकारी शिक्षक हैं। मृतक गिर्राज गुर्जर का परिवार मूलरूप से सीकर जिले के पाटन क्षेत्र स्थित नारदा गांव का रहने वाला है। गिर्राज गुर्जर पढ़ाई के लिए इसी साल अपनी मां और बड़ी बहन के साथ सीकर शहर आया था। तीनों राधा किशनपुरा इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे। गिर्राज शहर के एक निजी स्कूल में कक्षा 9वीं का छात्र था।
उद्योग नगर थाने के एसएचओ राजेश कुमार बुड़ानिया ने बताया कि यह घटना बुधवार सुबह की है। घटना के समय घर में गिर्राज अकेला था। उसकी मां अपनी बड़ी बेटी को स्कूल छोड़ने गई थी। जब मां घर लौटी तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चिंता होने पर उन्होंने दरवाजा तोड़ा, जिसके बाद अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। गिर्राज कमरे के गेट और चौखट के बीच चुन्नी से फांसी के फंदे पर लटका हुआ था।
मां यह देखकर जोर-जोर से चीखने लगी। उनकी चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी दौड़कर घटनास्थल पर आए। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा। इसके बाद शव को अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमॉर्टम करवाया गया। घटना के समय घर में मां-बेटी के अलावा कोई और मौजूद नहीं था।
पुलिस जांच में कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। एसएचओ के अनुसार, गिर्राज पढ़ाई में काफी होशियार था। वह नियमित रूप से स्कूल जाता था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा नहीं था। परिजनों से पूछताछ में पता चला है कि किसी छोटी-मोटी बात पर घरवालों ने उसे डांटा होगा। इसी बात से आहत होकर उसने यह कदम उठा लिया। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बता रही है और जांच जारी है।
