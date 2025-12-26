26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

सीकर

सीकर में लड़कियां और महिलाएं क्यों छोड़ रही घर? परिवार-पुलिस की बढ़ी टेंशन, जानें 5 साल में कितने बढ़ गए मामले?

सीकर में पिछले पांच साल में लड़कियों और महिलाओं के घर से भागने के मामले 394 से बढ़कर 859 हो गए हैं। हर महीने 120 से अधिक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हो रही हैं। पुलिस के अनुसार, ज्यादातर मामले प्रेम प्रसंग या आपसी रजामंदी के हैं।

सीकर

image

Arvind Rao

Dec 26, 2025

Sikar News

लड़कियों और महिलाओं के घर से भागने के मामले बढ़े (फोटो-एआई)

Sikar News: सीकर जिले में पिछले पांच साल में लड़कियों और महिलाओं के घर से भागने के मामले 394 से बढ़कर 859 हो गए हैं। हर साल इस ग्राफ में बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर परिवार और माता-पिता ही नहीं, बल्कि पुलिस भी परेशान है।

मिसिंग पर्सन रिपोर्ट (एमपीआर) दर्ज होने पर हर थाना के पुलिस जाब्ते को डकैती, लूट, चोरी, नकबजनी, मारपीट, हत्या और अन्य विवादों को सुलझाने के बजाय इनमें जुटना पड़ रहा है। नाबालिग के गुमशुदा होने पर मामला दर्ज किया जाता है। नाबालिग और युवतियों के गुमशुदा के ज्यादातार मामले आपसी रजामंदी या प्रेम प्रसंग के आ रहे हैं।

क्या कहते हैं पुलिस के आंकड़े

सीकर पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, साल 2020 में 106 नाबालिग लड़कियां, 394 लड़कियां और महिलाएं व 28 नाबालिग लड़कों और 123 पुरुषों की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसकी तुलना में पांच साल बाद 2024 में 151 नाबालिग लड़कियां, 859 लड़कियां और महिलाएं व 223 पुरुष की एमपीआर दर्ज हुई थी।

सीकर जिले में हर महीने नाबालिग, बालिग लड़कियां और पुरुषों की 120 से अधिक एमपीआर दर्ज हो रही है। सीकर जिले के अधिकांश थाना क्षेत्रों में शादीशुदा महिलाएं और बच्चों सहित महिलाएं गुमशुदा हो रही हैं। जिले में इनकी एमपीआर दर्ज हो रही है।

राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस को इन मामलों में अधिक भागदौड़ करनी पड़ रही है और अंत में लड़की की ओर से पुलिस अधिकारियों के समक्ष पेश होकर अपनी मर्जी से जाने की बात आने पर परिवार को मायूसी हाथ लगती है।

दोस्त से बात करने पर मां ने डांटा, नाबालिग घर छोड़ गई

सीकर जिले में परिजनों की डांट से नाराज नाबालिग लड़की घर छोड़कर चली गई। नाबालिग की मां ने उसे दोस्त से बात करने पर डांटा था। पुलिस को लड़की तलाश पर श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर मिली।

जिले में एक परिवार किराए के मकान में रहता है। उनकी 17 साल की बेटी अपने दोस्त से फोन पर बातचीत करती थी। 22 दिसंबर को भी दोस्त से बात करने के दौरान उसकी मां ने डांट दिया। नाबालिग नाराज होकर घर से निकल गई। पुलिस ने लड़की के घर से निकलने के बाद करीब 20 से 30 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किए, जिसके आधार पर पता लगा कि नाबालिग लड़की सीकर स्टेशन पर आई है।

यहां से श्रीगंगानगर जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। श्रीगंगानगर जीआरपी पुलिस ने फुटेज के आधार पर लड़की को ढूंढ लिया और फिर सीकर पुलिस को इसकी सूचना दी।

सीकर

राजस्थान न्यूज़

