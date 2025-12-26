सीकर में लड़कियां और महिलाएं क्यों छोड़ रही घर? परिवार-पुलिस की बढ़ी टेंशन, जानें 5 साल में कितने बढ़ गए मामले?

जिले में एक परिवार किराए के मकान में रहता है। उनकी 17 साल की बेटी अपने दोस्त से फोन पर बातचीत करती थी। 22 दिसंबर को भी दोस्त से बात करने के दौरान उसकी मां ने डांट दिया। नाबालिग नाराज होकर घर से निकल गई। पुलिस ने लड़की के घर से निकलने के बाद करीब 20 से 30 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किए, जिसके आधार पर पता लगा कि नाबालिग लड़की सीकर स्टेशन पर आई है।