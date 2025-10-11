Alwar Spy Arrest: ISI जासूस मंगत सिंह 3 दिन की रिमांड पर, मोबाइल में मिले PAK महिला हैंडलर के नंबर

उन्होंने बताया कि आरोपी खुद को सिद्ध पुरुष बताकर लोगों के बीच धार्मिक आस्था का लाभ उठाता था। आरोपी अलवर में काफी मशहूर था। वह लोगों से अनुष्ठान कराने के नाम पर जबरन पैसे वसूलता था। उस पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। जब उसे निगरानी में लिया गया तो सामने आया कि उसका संपर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक एजेंट से था। आरोपी दो साल से पाकिस्तानी हैण्डलरों से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में था।