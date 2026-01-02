कृषि महाविद्यालय को माचाड़ी में ही रखने की मांग, कस्बा बंद कर रैली व धरना प्रदर्शन

संघर्ष समिति से जुड़े विश्वेन्द्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 में माचाड़ी के लिए कृषि महाविद्यालय स्वीकृत किया गया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसे माचाड़ी से हटाकर रैणी क्षेत्र के हातोज गांव में स्थानांतरित कर दिया गया। इस निर्णय से माचाड़ी सहित आसपास के गांवों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि महाविद्यालय माचाड़ी क्षेत्र की लंबे समय से मांग रहा है और इसे स्थानांतरित करना क्षेत्र के विकास के साथ अन्याय है।