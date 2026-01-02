अधिक मास से बदला 2026 का त्योहारी कैलेंडर, होली 10 दिन पहले तो दिवाली 18 दिन बाद

मौनी अमावस्या 2025 में 29 जनवरी, 2026 में 18 जनवरी

वसंत पंचमी 2025 में 03 फरवरी, 2026 में 23 जनवरी

महाशिवरात्रि 2025 में 26 फरवरी, 2026 में 15 फरवरी

होली 2025 में 14 मार्च, 2026 में 03 मार्च

चैत्र नवरात्रि 2025 में 30 मार्च, 2026 में 19 मार्च

रामनवमी 2025 में 06 अप्रैल, 2026 में 27 मार्च

महावीर जयंती 2025 में 10 अप्रैल, 2026 में 31 मार्च

हनुमान जयंती 2025 में 12 अप्रैल, 2026 में 02 अप्रैल

अक्षय तृतीया 2025 में 30 अप्रैल, 2026 में 20 अप्रैल

बुद्ध पूर्णिमा 2025 में 12 मई, 2026 में 01 मई

गंगा दशहरा 2025 में 05 जून, 2026 में 26 मई