सीकर में मां ने चार बच्चों के साथ खाया जहर, फ्लैट से बदबू आने पर पुलिस को मिली सूचना; मचा हड़कंप

पुलिस ने फ्लैट को सील कर दिया और एफएसएल की टीम को बुलाया। एफएसएल विशेषज्ञों ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया। शवों का पंचनामा भरकर उन्हें मोर्चरी भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद जहर खाने की पुष्टि होगी। पुलिस ने बताया कि मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं पर नजर रखी जा रही है। परिवार के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ जारी है। फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन पुलिस ने मामला आत्महत्या का दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।