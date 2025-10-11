सीकर में मां ने चार बच्चों के साथ खाया जहर, फ्लैट से बदबू आने पर पुलिस को मिली सूचना; मचा हड़कंप

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Sikar Suicide Case: राजस्थान के सीकर शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पालवास रोड स्थित अनिरुद्ध रेजिडेंसी के एक फ्लैट में एक ही परिवार के पांच सदस्यों के शव बरामद हुए हैं। मृतकों में एक महिला और उसके चार बच्चे शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या की है।
इस घटना की जानकारी तब लगी जब फ्लैट से तेज दुर्गंध आने लगी और पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि मौत तीन-चार दिन पुरानी हो सकती है और शवों में बदबू फैल चुकी है।
मृतक महिला का नाम पिंकी चौधरी (उम्र लगभग 45 वर्ष) बताया जा रहा है। उसके साथ उसके चारों बच्चे थे: दो बेटे और दो बेटियां। बड़ा बेटा सुमित चौधरी (करीब 18 साल), बेटी स्नेहा (15-16 साल), एक छोटा बेटा (4-5 वर्ष) और सबसे छोटा बच्चा (1-1.5 वर्ष)। परिवार सीकर के पालवास रोड़ पर अनिरुद्ध रेजिडेंसी के एक फ्लैट में रहता था।
पड़ोसियों के अनुसार, परिवार पिछले कई दिनों से फ्लैट से बाहर नहीं निकला था। शुक्रवार सुबह जब पूरे भवन में दुर्गंध फैल गई तो स्थानीय निवासियों ने सदर थाना पुलिस को फोन किया।
सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सीकर के पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत तुरंत मौके पर पहुंचे। उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा, डीएसपी सुरेश शर्मा, सदर थाना प्रभारी इंद्र राज मरोडिया और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसे पुलिसकर्मियों को भयावह दृश्य का सामना करना पड़ा। पांचों शव एक ही कमरे में पड़े मिले, जो काले पड़ चुके थे।
प्रारंभिक जांच में कमरे से जहर की बोतलें और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद हुई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह सामूहिक आत्महत्या का मामला है।
पुलिस ने फ्लैट को सील कर दिया और एफएसएल की टीम को बुलाया। एफएसएल विशेषज्ञों ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया। शवों का पंचनामा भरकर उन्हें मोर्चरी भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद जहर खाने की पुष्टि होगी। पुलिस ने बताया कि मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं पर नजर रखी जा रही है। परिवार के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ जारी है। फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन पुलिस ने मामला आत्महत्या का दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
