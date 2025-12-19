19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar News: श्वान नोंच रहे थे नवजात का शव, खा गए धड़ से नीचे का 60% हिस्सा, लिंग की नहीं हुई पहचान

Dogs Attack On Newborn's Dead Body: सीकर के एक खाली प्लॉट में आठ महीने के नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। खेलते समय बच्चों ने श्वानों को शव के अंग नोचते देखा, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Dec 19, 2025

Newborn-Baby-Image

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Newborn Found Dead In Sikar: सीकर के शाति नगर में एक निजी स्कूल के पास स्थित खाली प्लॉट में करीब आठ महीने के नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। खेलते समय बच्चों ने वहां श्वानों को कुछ नोंचते देखा।

पास जाकर देखा तो श्वानों के मुंह में नवजात के शव के अंग थे। बच्चों ने शोर मचाया, जिस पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद श्वानों को भगाकर शव को छुड़वाया। घटना की सूचना उद्योग नगर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास की तलाशी ली। स्कूल संचालक राहुल कड़वासरा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने चिकित्सकों से पोस्टमार्टम करवाने के बाद नगर परिषद के सहयोग से नवजात का अंतिम संस्कार करवाया। चिकित्सकों के अनुसार शव करीब सात से आठ माह का था।

धड़ के नीचे का हिस्सा खा गए थे श्वान

श्वान शव के धड़ का नीचे का हिस्से खा गए थे, इसलिए लिंग का स्पष्ट पता नहीं चल पाया। पिछले चार माह में शहर में नवजात के भ्रूण को श्वानों द्वारा नोचे जाने की यह तीसरी घटना है। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने शहरवासियों को झकझोर कर रख दिया है।

उद्योग नगर थाने के सब इंस्पेक्टर बीरबल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि नवजात का शव रात के समय यहां फेंका गया। जिस स्थान पर भ्रूण मिला, उसके पास वन विभाग की खाली जमीन है, ऐसे में श्वान शव को कहां से लाए, इसका भी पता लगाया जा रहा है। श्वान शव का 60% से अधिक हिस्सा नोच चुके थे, जिससे ठोस सुराग मिलना मुश्किल हो गया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

एक महीने पहले आनंद नगर में मिला था भ्रूण

उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक माह पहले 19 नवंबर को आनंद नगर में भी नवजात का मैच्योर भ्रूण मिला था। उस समय एक श्वान भ्रूण को मुंह में दबाए घूम रहा था। भ्रूण के हाथ-पैर नोचे हुए थे और कोडक्लैंप भी लगी मिली थी।

इससे पहले करीब चार माह पूर्व सदर थाना क्षेत्र के सालासर रोड स्थित इकोलॉजी पार्क और बर्ड सेंचुरी के वॉकिंग वे के पास भी नवजात का भ्रूण मिला था, जहां श्वानों ने सिर को नोच रखा था।

पुलिस शांति नगर, रीको क्षेत्र, डिपो रोड, सांवली सर्किल सहित आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसके साथ ही निजी व सरकारी अस्पतालों के डिलीवरी रिकॉर्ड भी जांचे जाएंगे, ताकि नवजात के संबंध में कोई सुराग मिल सके। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

बढ़ रहा आवारा श्वानों का खौफ

सीकर शहर में आवारा श्वानों का खौफ दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले चार माह में तीन क्षेत्रों में श्वानों ने नवजात भ्रूणों तक को नोंच खाया। इन घटनाओं के बाद लोगों में आक्रोश है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सुबह-शाम सड़कों पर निकलना लोगों के लिए चुनौती बन गया है। बाइकर्स, बच्चों और महिलाओं पर हमलों की घटनाएं भी बढ़ रही है।

ये भी पढ़ें

लव मैरिज करने वाली युवतियों को भी भिखारी बताकर ठूंसा, 35 माह से बर्बरता की हदें पार, टॉर्चर नेटवर्क बेनकाब
जयपुर
एनजीओ की आड़ में सेवा-पुनर्वास के बहाने मानवाधिकार उल्लंघन, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Dec 2025 11:12 am

Published on:

19 Dec 2025 11:10 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar News: श्वान नोंच रहे थे नवजात का शव, खा गए धड़ से नीचे का 60% हिस्सा, लिंग की नहीं हुई पहचान

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीकर में यहां 40 फीट होगी सड़क, लोगों को मिलेगी राहत, अतिक्रमण हुआ मार्क

सीकर

निर्यात खुलते ही प्याज के भावों में आई तेजी, प्याज उत्पादक किसानों को मिली राहत

सीकर

IPL Auction 2026: बेटे के करियर के लिए पिता ने छोड़ी सिविल सेवा की तैयारी, अब IPL नीलामी में लगी 2.60 करोड़ की बोली

सीकर

Rajasthan : गैंगवार के बाद सीकर पुलिस का एक्शन, मुख्य साजिशकर्ता के अवैध ऑफिस पर चला बुलडोजर

सीकर

Bihar Bjp President: राजस्थान से जुड़े संजय सरावगी बने बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष, इस कस्बे से है नाता

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.