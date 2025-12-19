Sikar News: श्वान नोंच रहे थे नवजात का शव, खा गए धड़ से नीचे का 60% हिस्सा, लिंग की नहीं हुई पहचान

पास जाकर देखा तो श्वानों के मुंह में नवजात के शव के अंग थे। बच्चों ने शोर मचाया, जिस पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद श्वानों को भगाकर शव को छुड़वाया। घटना की सूचना उद्योग नगर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास की तलाशी ली। स्कूल संचालक राहुल कड़वासरा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने चिकित्सकों से पोस्टमार्टम करवाने के बाद नगर परिषद के सहयोग से नवजात का अंतिम संस्कार करवाया। चिकित्सकों के अनुसार शव करीब सात से आठ माह का था।