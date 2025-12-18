निर्यात खुलते ही प्याज के भावों में आई तेजी, प्याज उत्पादक किसानों को मिली राहत

सीकर. प्रदेश में प्याज उत्पादन पर दूसरे पायदान पर सीकर जिले में प्याज उत्पादन करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। देश से प्याज के निर्यात पर लगी पाबंदियां हटते ही थोक व खुदरा बाजार में इसका सीधा असर देखने को मिला है। एक सप्ताह के भीतर प्याज के थोक भावों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे लंबे समय से घाटे का सामना कर रहे प्याज उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिली है। व्यापारियों की माने तो प्याज के भावों में आई तेजी से जहां एक ओर आमजन को महंगे भावों में प्याज मिलेगा वहीं प्याज उत्पादक किसानों को उनकी मेहनत का मोल मिलने लगा है। सीकर मंडी में इस समय अलवर, नासिक सहित स्थानीय क्षेत्रों से भी प्याज की बोरियां आ रही है। सीकर मंडी में इन दिनों प्याज के थोक भाव औसतन पन्द्रह से सोलह रुपए प्रतिकिलो तक पहुंच गए हैं जबकि एक सप्ताह ये थोक भाव 6 से 7 रुपए तक बोले जा रहे थे। सीकर, रसीदपुरा, अलवर, नासिक से प्याज आने लगा है। गौरतलब है कि सीकर जिले में सर्दी के सीजन में प्याज की खेती से सीधे तौर पर करीब पचास हजार किसान जुड़े हुए हैं।