Bihar Bjp President: राजस्थान से जुड़े संजय सरावगी बने बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष, इस कस्बे से है नाता

Bihar BJP New President: राजस्थान के शेखावाटी के लक्ष्मणगढ़ के मूल निवासी और बिहार दरभंगा सीट से लगातार छठी बार विधायक बने संजय सरावगी को भाजपा ने बिहार भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। गत विधानसभा चुनाव में सरावगी बिहार की दरभंगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े तथा उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी उमेश साहनी को हराया था।