16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Bihar Bjp President: राजस्थान से जुड़े संजय सरावगी बने बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष, इस कस्बे से है नाता

Bihar BJP New President: राजस्थान के मूल निवासी संजय सरावगी को भाजपा ने बिहार भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट-

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Santosh Trivedi

Dec 16, 2025

Photo- Patrika

Bihar BJP New President: राजस्थान के शेखावाटी के लक्ष्मणगढ़ के मूल निवासी और बिहार दरभंगा सीट से लगातार छठी बार विधायक बने संजय सरावगी को भाजपा ने बिहार भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। गत विधानसभा चुनाव में सरावगी बिहार की दरभंगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े तथा उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी उमेश साहनी को हराया था।

पिछली नीतीश सरकार में केबिनेट मंत्री भी रहे

सीकर के लक्ष्मणगढ़ में सरावगी के बड़े भाई व भाजपा नेता जयप्रकाश सरावगी ने बताया कि संजय दरभंगा से लगातार छठी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं, वे पिछली नीतीश सरकार में केबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उनकी प्रदेशाध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर यहां सरावगी परिवार सहित भाजपा में खुशी का माहौल रहा।

संजय सरावगी की नियुक्ति पर लक्ष्मणगढ़ शहर मंडल भाजपा ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ ने कहा कि संजय सरावगी का बिहार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनना लक्ष्मणगढ़ सहित पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। उनके नेतृत्व में संगठन को नई दिशा और मजबूती मिलेगी।

विद्यार्थी परिषद से शुरुआत

संजय सरावगी छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे। शुरुआत में वे बीजेपी के छात्र संगठन का हिस्सा रहे। वर्ष 1995 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली।

इसके बाद दरभंगा नगर निगम में पार्षद रहे। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में उन्हें दरभंगा सीट से टिकट दिया और सरावगी ने बड़ी जीत दर्ज की।

इसके बाद नवंबर 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025 में बीजेपी के टिकट पर दरभंगा सदर से विधायक चुने गए। उनके कार्यकाल में दरभंगा में एयरपोर्ट, एम्स जैसी कई सुविधाओं का विकास हुआ है।

ये भी पढ़ें

Manju Lata Meena: पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद नारा लगाने वाली कांग्रेस नेता मंजूलता मीणा आखिर क्यों आई डिप्रेशन में? जानें कारण
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Dec 2025 04:56 pm

Published on:

16 Dec 2025 04:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Bihar Bjp President: राजस्थान से जुड़े संजय सरावगी बने बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष, इस कस्बे से है नाता

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Govt Teacher: राजस्थान सरकार की इस योजना ने क्यों बढ़ाई शिक्षकों की चिंता

rajasthan govt school
सीकर

Khatu Shyam Ji: खाटूश्यामजी मंदिर से आई बड़ी खबर, ट्रस्ट में हुए दो फाड़, जानिए इसके पीछे की वजह

Khatushyamji Temple, Khatushyamji Temple News, Khatushyamji Temple Latest News, Khatushyamji Temple Update News, Khatushyamji Temple Today News, Khatushyamji Temple Trust, Sikar News, Rajasthan News
सीकर

यूरोलॉजी के मरीज बढ़ रहे लेकिन सर्जरी की सुविधा का अभाव

सीकर

Rajasthan: नीमकाथाना रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन में मचा हड़कंप

नीम का थाना रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, पत्रिका फोटो
सीकर

Jhunjhunu gangwar : झुंझुनूं गैंगवार को लेकर बड़ा खुलासा, पुलिस ऐसा कर लेती तो टल सकती थी गैंगवार

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.