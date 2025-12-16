Bihar Bjp President: राजस्थान से जुड़े संजय सरावगी बने बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष, इस कस्बे से है नाता

Photo- Patrika
Bihar BJP New President: राजस्थान के शेखावाटी के लक्ष्मणगढ़ के मूल निवासी और बिहार दरभंगा सीट से लगातार छठी बार विधायक बने संजय सरावगी को भाजपा ने बिहार भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। गत विधानसभा चुनाव में सरावगी बिहार की दरभंगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े तथा उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी उमेश साहनी को हराया था।
सीकर के लक्ष्मणगढ़ में सरावगी के बड़े भाई व भाजपा नेता जयप्रकाश सरावगी ने बताया कि संजय दरभंगा से लगातार छठी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं, वे पिछली नीतीश सरकार में केबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उनकी प्रदेशाध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर यहां सरावगी परिवार सहित भाजपा में खुशी का माहौल रहा।
संजय सरावगी की नियुक्ति पर लक्ष्मणगढ़ शहर मंडल भाजपा ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ ने कहा कि संजय सरावगी का बिहार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनना लक्ष्मणगढ़ सहित पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। उनके नेतृत्व में संगठन को नई दिशा और मजबूती मिलेगी।
संजय सरावगी छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे। शुरुआत में वे बीजेपी के छात्र संगठन का हिस्सा रहे। वर्ष 1995 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली।
इसके बाद दरभंगा नगर निगम में पार्षद रहे। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में उन्हें दरभंगा सीट से टिकट दिया और सरावगी ने बड़ी जीत दर्ज की।
इसके बाद नवंबर 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025 में बीजेपी के टिकट पर दरभंगा सदर से विधायक चुने गए। उनके कार्यकाल में दरभंगा में एयरपोर्ट, एम्स जैसी कई सुविधाओं का विकास हुआ है।
