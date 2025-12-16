Rajasthan: नीमकाथाना रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन में मचा हड़कंप

नीम का थाना रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, पत्रिका फोटो
Neem Ka Thana railway station receives bomb threat: राजस्थान में आए दिन बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सोमवार सुबह हनुमागनढ़ कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर सनसनी फैल गई वहीं देर रात सीकर जिले के नीमकाथाना रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। हालांकि गहन तलाशी में कोई संदिग्ध विस्फोटक नहीं मिलने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली है। अब इंटेलिजेंस एजेंसियां धमकी देने वालों की तलाश में जुट गई हैं।
सीकर जिले के नीमकाथाना रेलवे स्टेशन को सोमवार देर रात बम से उड़ाने की धमकी मिली। एक अनजान फोन और मैसेज से मिली सूचना से प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया। जीआरपी और आरपीएफ और नीम का थाना पुलिस के जवानों ने तुरंत रेलवे स्टेशन को घेर लिया और गहन तलाशी शुरू कर दी। मौके पर डॉग स्क्वायड को भी बुलाया। मौके पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली।
नीम का थाना रेलवे स्टेशन पर तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला। लेकिन धमकी मिलने के बाद रेलवे स्टेशन पर बढ़ाए सुरक्षा इंतजामों से लोगों में दहशत फैल गई। इंटेलिजेंस एजेंसियां अब धमकी देने वालों की तलाश में जुट गई है।
प्रदेश में बीते एक महीने से लगातार सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट, अजमेर दरगाह शरीफ, अजमेर कलक्ट्रेट, कोटा कलक्ट्रेट भवन को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिल चुके हैं। वहीं सोमवार सुबह हनुमानगढ़ कल्क्ट्रेट को बम से उड़ाने की मिली धमकी से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। हालांकि किसी भी स्थान पर कोई संदिग्ध विस्फोटक या वस्तु नहीं मिलने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। धमकी के चलते राजस्थान हाईकोर्ट में कई बार मामलों की सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।
