Rajasthan: नीमकाथाना रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन में मचा हड़कंप

प्रदेश में बीते एक महीने से लगातार सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट, अजमेर दरगाह शरीफ, अजमेर कलक्ट्रेट, कोटा कलक्ट्रेट भवन को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिल चुके हैं। वहीं सोमवार सुबह हनुमानगढ़ कल्क्ट्रेट को बम से उड़ाने की मिली धमकी से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। हालांकि किसी भी स्थान पर कोई संदिग्ध विस्फोटक या वस्तु नहीं मिलने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। धमकी के चलते राजस्थान हाईकोर्ट में कई बार मामलों की सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।