Rajasthan HC Bomb Threat: राजस्थान हाईकोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, कई सुनवाई स्थगित

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट को लगातार धमकियां मिल रही हैं। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि बम की धमकियों को देखते हुए पहले ही अतिरिक्त सुरक्षा जाब्ता तैनात किया गया था। लगातार मिल रही धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। हर धमकी भरे ईमेल के बाद हाईकोर्ट की सुरक्षा परतों को और मजबूत किया जा रहा है। धमकी भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर टीम जांच में जुटी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ई-मेल किसी फर्जी आईडी से भेजा गया था।