Rajasthan HC Bomb Threat: राजस्थान हाईकोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, कई सुनवाई स्थगित

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय को गुरुवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। धमकी का ई-मेल मिलने के बाद पूरे उच्च न्यायालय परिसर को खाली कराया गया और कई मामलों की सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।
राजस्थान उच्च न्यायालय को यह धमकी ई-मेल के जरिए मिली, जिसमें कहा गया था कि न्यायालय परिसर में विस्फोटक रखा गया है। तलाशी के बाद हालांकि कोई विस्फोटक नहीं मिला और धमकी को फर्जी पाया गया। उधर, इन धमकियों के बावजूद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव जारी रहा और वकीलों ने मतदान किया।
न्यायालय परिसर में बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात कर दी गई। सभी प्रवेश बिंदुओं पर कड़ी जांच की गई। धमकी के कारण कुछ सुनवाई अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई थी, लेकिन जांच के बाद सामान्य न्यायिक कार्यवाही फिर से शुरू कर दी गई है।
गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट को लगातार धमकियां मिल रही हैं। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि बम की धमकियों को देखते हुए पहले ही अतिरिक्त सुरक्षा जाब्ता तैनात किया गया था। लगातार मिल रही धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। हर धमकी भरे ईमेल के बाद हाईकोर्ट की सुरक्षा परतों को और मजबूत किया जा रहा है। धमकी भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर टीम जांच में जुटी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ई-मेल किसी फर्जी आईडी से भेजा गया था।
