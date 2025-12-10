10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer: अजमेर दरगाह और कलक्ट्रेट को 6 दिन में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

बुधवार सुबह अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और अजमेर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की फिर धमकी मिली है। छह दिन में दूसरी बार धमकीभरा ई-मेल मिलने से शहर में हड़कंप मच गया।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 10, 2025

ख्वाजा गरीब नवाज और कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, पत्रिका फाइल फोटो

Ajmer Bomb Threat: अजमेर। राजस्थान हाईकोर्ट और कोटा में कलक्ट्रेट के बाद अब बुधवार सुबह अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और अजमेर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की फिर धमकी मिली है। छह दिन में दूसरी बार धमकीभरा ई-मेल मिलने से शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर दरगाह और कलक्ट्रेट परिसर को खाली कराया है। मौके पर बम निरोधक दस्ते ने पहुंचकर तलाशी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

ऑफिशियल आईडी पर भेजा ई-मेल

जानकारी के अनुसार दरगाह कमेटी और अजमेर जिला कलक्टर की ऑफिशियल आईडी पर सुबह धमकी का ई-मेल आया। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया गया। बम की खबर के बाद बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड, पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। चप्पे-चप्पे की तलाशी ली जा रही है। अभी तक विस्फोटक या अन्य कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली हैं।

इस महीने में पांचवीं बार धमकी

गौरतलब है कि राजस्थान में इस महीने पांचवीं बार धमकी मिली है। इससे पहले 3 दिसंबर को जयपुर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। 4 दिसंबर को अजमेर कलक्ट्रेट और गरीब नवाज की दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी का ई-मेल मिला था। 5 दिसंबर को जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि, कहीं पर भी विस्फोटक नहीं मिला था।

रास्तों पर आवाजाही को रोका

पुलिस ने दरगाह क्षेत्र और अजमेर जिला कलक्ट्रेट रोड पर आमजन की आवाजाही को रोक दिया। जिसके चलते शहर के अन्य मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। संबंधित दोनों जगहों पर भारी पुलिसबल तैनात होने से शहर में भय का माहौल बना रहा।

धमकी मामलों पर गृह विभाग ने यह कहा

धमकी मामले पर गृह विभाग का कहना है कि ई-मेल उन वीपीएन के माध्यम से आया था जो उन देशों से लिंक हैं जिनके साथ भारत की संधि नहीं है। इस वजह से उन वीपीएन तक पहुंचने में कठिनाई आ रही है और केंद्र सरकार स्तर पर इस परेशानी के समाधान के प्रयास चल रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Dec 2025 01:56 pm

Published on:

10 Dec 2025 12:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: अजमेर दरगाह और कलक्ट्रेट को 6 दिन में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में किसानों के लिए कमाई का जरिया बना ये औषधीय पौधा, न सिंचाई की चिंता, न पशुओं का डर

alo vera farming
अजमेर

आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती : फरार डमी अभ्यर्थी दीपाराम गिरफ्तार, तीन दिन के रिमांड पर

अजमेर

अजमेर से कोटा की राह हुई आसान, स्टेट हाईवे 26-ए तैयार, 30 किमी दूरी व 1 घंटा समय बचेगा

अजमेर

Ajmer Accident: कार की टक्कर से महिला व कोख में पल रहे शिशु की मौत

pregnant woman dies, pregnant woman dies in Pushkar, pregnant woman dies in Rajasthan, car accident, car accident in Pushkar, Ajmer accident, Rajasthan accident news
अजमेर

अजमेर में आरओबी-आरयूबी का आठ साल से अटका काम शुरू, लोगों ने जताई खुशी

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.