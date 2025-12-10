Ajmer: अजमेर दरगाह और कलक्ट्रेट को 6 दिन में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

Ajmer Bomb Threat: अजमेर। राजस्थान हाईकोर्ट और कोटा में कलक्ट्रेट के बाद अब बुधवार सुबह अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और अजमेर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की फिर धमकी मिली है। छह दिन में दूसरी बार धमकीभरा ई-मेल मिलने से शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर दरगाह और कलक्ट्रेट परिसर को खाली कराया है। मौके पर बम निरोधक दस्ते ने पहुंचकर तलाशी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।