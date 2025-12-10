Ajmer: अजमेर दरगाह और कलक्ट्रेट को 6 दिन में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

ख्वाजा गरीब नवाज और कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, पत्रिका फाइल फोटो
Ajmer Bomb Threat: अजमेर। राजस्थान हाईकोर्ट और कोटा में कलक्ट्रेट के बाद अब बुधवार सुबह अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और अजमेर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की फिर धमकी मिली है। छह दिन में दूसरी बार धमकीभरा ई-मेल मिलने से शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर दरगाह और कलक्ट्रेट परिसर को खाली कराया है। मौके पर बम निरोधक दस्ते ने पहुंचकर तलाशी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।
जानकारी के अनुसार दरगाह कमेटी और अजमेर जिला कलक्टर की ऑफिशियल आईडी पर सुबह धमकी का ई-मेल आया। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया गया। बम की खबर के बाद बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड, पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। चप्पे-चप्पे की तलाशी ली जा रही है। अभी तक विस्फोटक या अन्य कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली हैं।
गौरतलब है कि राजस्थान में इस महीने पांचवीं बार धमकी मिली है। इससे पहले 3 दिसंबर को जयपुर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। 4 दिसंबर को अजमेर कलक्ट्रेट और गरीब नवाज की दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी का ई-मेल मिला था। 5 दिसंबर को जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि, कहीं पर भी विस्फोटक नहीं मिला था।
पुलिस ने दरगाह क्षेत्र और अजमेर जिला कलक्ट्रेट रोड पर आमजन की आवाजाही को रोक दिया। जिसके चलते शहर के अन्य मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। संबंधित दोनों जगहों पर भारी पुलिसबल तैनात होने से शहर में भय का माहौल बना रहा।
धमकी मामले पर गृह विभाग का कहना है कि ई-मेल उन वीपीएन के माध्यम से आया था जो उन देशों से लिंक हैं जिनके साथ भारत की संधि नहीं है। इस वजह से उन वीपीएन तक पहुंचने में कठिनाई आ रही है और केंद्र सरकार स्तर पर इस परेशानी के समाधान के प्रयास चल रहे हैं।
