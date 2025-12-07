Rajasthan Accident: तेज रफ्तार कार ने गर्भवती बहनों को मारी भीषण टक्कर, एक बहन की दर्दनाक मौत

ओमप्रकाश लुहार ने डेढ़ वर्ष पहले अपनी दोनों पुत्रियों ममता और प्रियंका का विवाह किया था। ममता का ब्यावर निवासी नारायण लुहार के साथ, जबकि छोटी बेटी प्रियंका का अजमेर के गंज, कुत्ताशाला, लुहार बस्ती निवासी दर्शन से विवाह हुआ था। दोनों बहनें अपने पहले प्रसव के लिए पीहर आई हुई थीं। प्रियंका को 8 माह का, जबकि ममता को 6 माह का गर्भ है। रविवार को खाना खाने के बाद खरेखड़ी रोड पर नहर किनारे टहलते समय दर्दनाक हादसा हुआ।