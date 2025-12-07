7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Rajasthan Accident: तेज रफ्तार कार ने गर्भवती बहनों को मारी भीषण टक्कर, एक बहन की दर्दनाक मौत

नहर किनारे टहल रहीं दो गर्भवती बहनों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरी गंभीर घायल है। हादसे के बाद पुलिस ने कार जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Rakesh Mishra

Dec 07, 2025

pregnant woman dies, pregnant woman dies in Pushkar, pregnant woman dies in Rajasthan, car accident, car accident in Pushkar, Ajmer accident, Rajasthan accident news

मृतका प्रियंका उर्फ गुड्डी। फाइल फोटो- पत्रिका

अजमेर/पुष्कर। पुष्कर की बड़ी बस्ती से खरेखड़ी मार्ग पर रविवार को नहर के किनारे टहल रहीं गर्भवती बहनों को तेज गति से आई कार ने टक्कर मार दी। दोनों घायल बहनों को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर किया गया। यहां छोटी बहन ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि बड़ी बहन को प्राथमिक उपचार के बाद जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुष्कर थाना पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है।

पुलिस के अनुसार रविवार को संतोषी माता की ढाणी, लुहार बस्ती निवासी ओमप्रकाश की बेटी ममता (22) पत्नी नारायण लुहार और प्रियंका उर्फ गुड्डी (21) पत्नी दर्शन लुहार खरेखड़ी रोड पर नहर के किनारे टहल रही थीं। तभी एक तेज रफ्तार कार ने दोनों बहनों को टक्कर मार दी।

प्रियंका ने दम तोड़ा

लोगों ने दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जेएलएन अस्पताल पहुंचाया। यहां प्रियंका ने दम तोड़ दिया। उसकी कोख में पल रहे शिशु की भी मौत हो गई। गर्भवती ममता को प्राथमिक उपचार के बाद राजकीय जनाना अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। पुष्कर थाना पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है।

पहले प्रसव के लिए आई थी पीहर

ओमप्रकाश लुहार ने डेढ़ वर्ष पहले अपनी दोनों पुत्रियों ममता और प्रियंका का विवाह किया था। ममता का ब्यावर निवासी नारायण लुहार के साथ, जबकि छोटी बेटी प्रियंका का अजमेर के गंज, कुत्ताशाला, लुहार बस्ती निवासी दर्शन से विवाह हुआ था। दोनों बहनें अपने पहले प्रसव के लिए पीहर आई हुई थीं। प्रियंका को 8 माह का, जबकि ममता को 6 माह का गर्भ है। रविवार को खाना खाने के बाद खरेखड़ी रोड पर नहर किनारे टहलते समय दर्दनाक हादसा हुआ।

मौत के बाद हंगामा

प्रियंका के गंभीर घायल होने की सूचना पर उसका पति दर्शन लुहार और अन्य परिजन अस्पताल पहुंचे। आपातकालीन इकाई में रिश्तेदारों की भीड़ लग गई। चिकित्सकों द्वारा प्रियंका को मृत घोषित करते ही परिजनों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची। समझाइश के बाद शव को मोर्चरी में रखवाया गया।

पति का रो-रोकर बुरा हाल

प्रियंका की मौत के बाद पति दर्शन लुहार व रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल था। मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। देर शाम पुष्कर थाना पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज किया। सोमवार सुबह मृतका का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Good News: जयपुर में 101.26 करोड़ रुपए से बनेंगे दो नए रेलवे ब्रिज, 70 हजार लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
जयपुर
Railway Over Bridge, Railway Over Bridge in Jaipur, Railway Over Bridge in Rajasthan, Railway Under Bridge, Railway Under Bridge in Jaipur, Railway Under Bridge in Rajasthan, Jaipur News, Rajasthan News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Dec 2025 09:43 pm

Published on:

07 Dec 2025 09:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan Accident: तेज रफ्तार कार ने गर्भवती बहनों को मारी भीषण टक्कर, एक बहन की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अजमेर में आरओबी-आरयूबी का आठ साल से अटका काम शुरू, लोगों ने जताई खुशी

अजमेर

राजस्थान में अमानवीय घटना: जन्म के चंद मिनट बाद ही मासूम को कचरे के ढेर में फेंक गई मां

baby boy
अजमेर

Rajasthan Assistant Professor Exam: हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पलटा सिंगल बेंच का फैसला, अब तय समय पर ही होगी परीक्षा

Rajasthan High Court
अजमेर

Ajmer: सोशल मीडिया फ्रेंड ने बनाए अवैध संबंध, चुपके से रिकॉर्ड कर लिया शारीरिक संबंधों का वीडियो और करता रहा प्रताड़ित, गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी (फोटो: पत्रिका)
अजमेर

Rajasthan: दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं की मौत, रिश्ते में थी समधन, बच्चों की शादी के बाद रणथंभौर गणेशजी मंदिर में प्रसादी कर लौट रहे थे घर

Car-Fell-Into-River-2-Died
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.