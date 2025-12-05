Ajmer: सोशल मीडिया फ्रेंड ने बनाए अवैध संबंध, चुपके से रिकॉर्ड कर लिया शारीरिक संबंधों का वीडियो और करता रहा प्रताड़ित, गिरफ्तार

आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि 'उसकी 4-5 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी से औंतार सिंह मीणा से पहचान हुई थी। आरोपी ने उसे झांसा देकर नजदीकियां बढ़ाई, लेकिन उसने कभी भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी।'