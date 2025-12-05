5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer: सोशल मीडिया फ्रेंड ने बनाए अवैध संबंध, चुपके से रिकॉर्ड कर लिया शारीरिक संबंधों का वीडियो और करता रहा प्रताड़ित, गिरफ्तार

Social Media Friend Made Illicit Relation: अजमेर में एक महिला के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती कर शारीरिक शोषण करने और उसे धमकाकर अवैध संबंध बनाने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Akshita Deora

Dec 05, 2025

पुलिस गिरफ्त में आरोपी (फोटो: पत्रिका)

पुलिस गिरफ्त में आरोपी (फोटो: पत्रिका)

Physical Exploitation And Threat Case: अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर दोस्ती कर महिला का कथित रूप से देहशोषण करने और धमका कर अवैध संबंध बनाने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे पड़ताल में जुटी है।

थानाप्रभारी भीखाराम काला ने बताया कि महिला से देहशोषण और धमकाने के मामले में फरार चल रहे दौसा मेंहदीपुर बालाजी नांदरी निवासी औतार सिंह मीणा (30) को गिरफ्तार किया है।

चुपके से रिकॉर्ड कर ली वीडियो

आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि 'उसकी 4-5 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी से औंतार सिंह मीणा से पहचान हुई थी। आरोपी ने उसे झांसा देकर नजदीकियां बढ़ाई, लेकिन उसने कभी भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी।'

उसने आरोप लगाया कि आरोपी औंतार सिंह मीणा ने धमकियों और हिंसक व्यवहार के कारण उसे भयभीत कर शारीरिक संबंध बनाए तथा चुपके से वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। इससे वह उसको पिछले कई साल से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता आ रहा।

आरोपी की प्रताड़ना से परेशान होकर उसने गतदिनों क्लॉक टावर में मुकदमा दर्ज करवाया। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें

Jodhpur News: थाईलैंड घूमने गए 2 बिजनेसमैन दोस्तों की मौत, स्विमिंग पूल में डूबे, परिवार में कोहराम
जोधपुर
Death due to drowning, drowned in swimming pool, friend drowned in swimming pool, Thailand man dies due to drowning in swimming pool, Jodhpur News, Rajasthan News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 10:50 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: सोशल मीडिया फ्रेंड ने बनाए अवैध संबंध, चुपके से रिकॉर्ड कर लिया शारीरिक संबंधों का वीडियो और करता रहा प्रताड़ित, गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं की मौत, रिश्ते में थी समधन, बच्चों की शादी के बाद रणथंभौर गणेशजी मंदिर में प्रसादी कर लौट रहे थे घर

Car-Fell-Into-River-2-Died
अजमेर

RPSC Update : राजस्थान में शिक्षा सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर लगी रोक, RPSC की अपील पर आज होगी सुनवाई

Rajasthan Education Assistant Professor Recruitment Exam ban RPSC appeal High Court Bench to be heard today
अजमेर

राजस्थान में 200 दुकानों पर नगर निगम ने लगाया लाल क्रॉस, दुकानदारों को अल्टीमेटम, फिर गरजेगी जेसीबी

Encroachment In Ajmer
अजमेर

Ajmer Dargah: ईमेल में लिखा था.. ‘रूस के राष्ट्रपति के भारत आते ही हो जाएगा विस्फोट, लगे हैं 4 आरडीएक्स आईईडी’

ajmer dargah
अजमेर

Rajasthan News : पूर्व पत्नी के साथ होटल में ठहरे युवक ने संदिग्ध हालात में दी जान, किया था प्रेम विवाह

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.