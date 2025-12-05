RPSC Update : राजस्थान में शिक्षा सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर लगी रोक, RPSC की अपील पर आज होगी सुनवाई

इससे पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं के आयोजन से जुड़ी संस्थाएं बड़े कोचिंग संस्थानों का पैटर्न अपना रही हैं। इससे न केवल अभ्यर्थियों के बीच असमानता बढ़ी, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में व्यावसायीकरण भी बढ़ा है। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता नहीं होने से कोचिंग संस्थानों को फायदा पहुंच रहा है। यह सब शिक्षा प्रणाली को बर्बाद और नष्ट करने के लिए पर्याप्त है।