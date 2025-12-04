4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

अजमेर

Rajasthan News : पूर्व पत्नी के साथ होटल में ठहरे युवक ने संदिग्ध हालात में दी जान, किया था प्रेम विवाह

अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में अपनी तलाकशुदा पूर्व पत्नी के साथ आकर होटल में ठहरे युवक ने संदिग्ध हालात फांसी लगाकर जान दे दी। वारदात के वक्त महिला बाथरूम में थी।

अजमेर

image

kamlesh sharma

Dec 04, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

अजमेर। गंज थाना क्षेत्र में अपनी तलाकशुदा पूर्व पत्नी के साथ आकर होटल में ठहरे युवक ने संदिग्ध हालात फांसी लगाकर जान दे दी। वारदात के वक्त महिला बाथरूम में थी। वह बाथरूम से निकली तो पति को फंदे पर लटका देखकर शोर मचा दिया। उसकी आवाज सुनकर होटल स्टाफ पहुंचा। उन्होंने गंज थाना पुलिस को सूचना दी।

थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि आदर्श नगर निवासी सौरभ गंगवार (24) पुत्र रामरक्षपाल ने मंगलवार रात होटल लेक व्यू के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह 30 नवम्बर को पूर्व पत्नी लक्षिता के साथ आकर ठहरा था। लक्षिता ने पुलिस को बताया कि सौरभ ने जब फंदा लगाया तब वह बाथरूम में गई हुई थी। बाहर निकली तो सौरभ फंदे पर लटका मिला। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर होटल का स्टाफ कमरे में पहुंचा।

किया था प्रेम विवाह

पुलिस पड़ताल में आया कि सौरभ और लक्षिता ने एक साल पहले प्रेम विवाह किया था लेकिन उनका प्रेम-विवाह 6 माह चला। दोनों का तलाक हो गया था। सौरभ के परिवार को 2 दिन से उसका कोई पता नहीं था। सौरभ ने उन्हें किसी काम से जाने की बात कही थी। हालांकि प्रकरण में तलाक के बाद साथ रह रहे पति-पत्नी में कमरे में क्या हुआ कि सौरभ को आत्महत्या का कदम उठाना पडा? पुलिस इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने में जुटी है।

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan News : पूर्व पत्नी के साथ होटल में ठहरे युवक ने संदिग्ध हालात में दी जान, किया था प्रेम विवाह

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

