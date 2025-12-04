Rajasthan News : पूर्व पत्नी के साथ होटल में ठहरे युवक ने संदिग्ध हालात में दी जान, किया था प्रेम विवाह

पुलिस पड़ताल में आया कि सौरभ और लक्षिता ने एक साल पहले प्रेम विवाह किया था लेकिन उनका प्रेम-विवाह 6 माह चला। दोनों का तलाक हो गया था। सौरभ के परिवार को 2 दिन से उसका कोई पता नहीं था। सौरभ ने उन्हें किसी काम से जाने की बात कही थी। हालांकि प्रकरण में तलाक के बाद साथ रह रहे पति-पत्नी में कमरे में क्या हुआ कि सौरभ को आत्महत्या का कदम उठाना पडा? पुलिस इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने में जुटी है।