Rajasthan: अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप; दरगाह परिसर करवाया खाली

अजमेर कलेक्ट्रेट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ग्रामीण एडिशनल एसपी दीपक शर्मा, सीओ शिवम जोशी के नेतृत्व में चार थानों की पुलिस और सीआईडी की टीम मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वॉड के जरिए जांच में जुटी है।