अजमेर

Rajasthan: अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप; दरगाह परिसर करवाया खाली

Ajmer Dargah Bomb Threat: अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Anil Prajapat

Dec 04, 2025

Ajmer Dargah Bomb threat

अजमेर। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। धमकी भरे मेल में दरगाह को आरडीएक्स व आईईडी से उड़ाने की बात कही गई है। साथ ही दरगाह परिसर में चार जगह विस्फोटक लगाने की जानकारी भी दी गई।

इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड आ गईं और अजमेर पुलिस ने तुरंत दरगाह परिसर को खाली करवा दिया। जानकारी के मुताबिक, मेल के जरिए गुरुवार को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में चार स्थानों पर आरडीएक्स व आईईडी लगाने की सूचना दी गई।

बम की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। वहीं, सीआईडी-आईबी की टीम भी मौके पर पहुंची। दरगाह परिसर को खाली करवाने के बाद टीमें जांच में जुटी हुई हैं। फिलहाल, पूरे दरगाह परिसर को मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वॉड के जरिए चेक किया जा रहा है।

अजमेर कलेक्ट्रेट को भी बम से उड़ाने की धमकी

अजमेर कलेक्ट्रेट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ग्रामीण एडिशनल एसपी दीपक शर्मा, सीओ शिवम जोशी के नेतृत्व में चार थानों की पुलिस और सीआईडी की टीम मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वॉड के जरिए जांच में जुटी है।

