3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Bomb threat: जयपुर कलेक्ट्रेट में बम होने की सूचना से हड़कंप, बीते दिन एयरपोर्ट पर मिली थी संदिग्ध वस्तु

Bomb Threat: जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। एक ईमेल के जरिए परिसर में विस्फोटक रखे होने का दावा किया गया था। वहीं बीते दिन मंगलवार को जयपुर एयरपोर्ट पर भी संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया था।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 03, 2025

Jaipur Collectorate

जयपुर जिला कलेक्ट्रेट (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। कलेक्ट्रेट में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। कलेक्ट्रेट प्रशासन को एक अज्ञात ई-मेल मिला, जिसमें परिसर में विस्फोटक रखने का दावा किया गया था। मेल सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। एटीएस, बम डिस्पोजल स्क्वॉड, सिविल डिफेंस और दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को घेरकर तलाशी शुरू की।

सुरक्षा टीमों ने भवन के हर हिस्से, कमरों, रिकॉर्ड रूम, पार्किंग और सार्वजनिक क्षेत्रों की बारीकी से जांच की। लगभग एक घंटे तक चली तलाशी में कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह चेतावनी फर्जी प्रतीत हो रही है, हालांकि मेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर जांच शुरू कर दी गई है।

लगातार मिल रहीं बम होने की फर्जी सूचनाएं

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बीते कुछ महीनों में शहर के कई प्रमुख संस्थानों को इस तरह की झूठी धमकियां मिल चुकी हैं। हर बार की तरह इस बार भी सतर्कता बरतते हुए पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया, ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। अधिकारियों ने अपील की है कि ऐसी अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों को बिना कारण घबराने की जरूरत नहीं है।

एयरपोर्ट पर मिली संदिग्ध वस्तु

बीते दिन मंगलवार को भी जयपुर एयरपोर्ट पर एक संदिग्ध बैटरीनुमा वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया था। जयपुर एयरपोर्ट के डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल पर स्कैनिंग के दौरान एक संदिग्ध पार्सल में नोटों की गड्डियों के बीच छिपा इलेक्ट्रॉनिक बैटरीनुमा डिवाइस दिखाई दिया। सीआईएसएफ की टीम ने तुरंत स्क्रीनिंग प्रक्रिया रोक दी और पार्सल को सुरक्षित स्थान पर ले गए।

आतंकियों की हो सकती है चाल

जानकारों का मानना है कि यह आतंकियों की चाल हो सकती है। वे इस तरह का सामान पार्सल में छुपाकर यह तस्दीक करने की कोशशि कर सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं क्या एयरपोर्ट के जरिए भेजी जा सकती हैं या नहीं। संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा तुरंत बढ़ा दी गई और जांच प्रक्रिया को और सख्त कर दिया गया।

ये भी पढ़ें

जयपुर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट: नोटों की गड्डियों के बीच मिला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आतंकी एंगल की जांच शुरू
जयपुर
Jaipur Airport Alert Electronic Device Detected

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Dec 2025 05:37 pm

Published on:

03 Dec 2025 05:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Bomb threat: जयपुर कलेक्ट्रेट में बम होने की सूचना से हड़कंप, बीते दिन एयरपोर्ट पर मिली थी संदिग्ध वस्तु

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नीति में सुधार से महिलाएं बन सकती हैं ‘बदलाव की चालक’

ओपिनियन

पुराने मित्र, नए अवसर: रिश्तों के उभरते आयाम

ओपिनियन

संपादकीय: बच्चों को स्मार्टफोन नहीं, स्मार्ट भविष्य की जरूरत

समाचार

Sanchar Saathi App : अशोक गहलोत ने भाजपा पर साधा निशान, कहा- संचार साथी ऐप से हर नागरिक की जासूसी कर रही सरकार

Ashok Gehlot targeted BJP said government is spying on every citizen through Sanchar Saathi App
जयपुर

स्मार्टफोन का जमाना होगा खत्म, बचेगा सिर्फ AI का एज नोड, मस्क ने बता दिया आने वाला कल

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.