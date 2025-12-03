Bomb threat: जयपुर कलेक्ट्रेट में बम होने की सूचना से हड़कंप, बीते दिन एयरपोर्ट पर मिली थी संदिग्ध वस्तु

जयपुर जिला कलेक्ट्रेट (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। कलेक्ट्रेट में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। कलेक्ट्रेट प्रशासन को एक अज्ञात ई-मेल मिला, जिसमें परिसर में विस्फोटक रखने का दावा किया गया था। मेल सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। एटीएस, बम डिस्पोजल स्क्वॉड, सिविल डिफेंस और दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को घेरकर तलाशी शुरू की।
सुरक्षा टीमों ने भवन के हर हिस्से, कमरों, रिकॉर्ड रूम, पार्किंग और सार्वजनिक क्षेत्रों की बारीकी से जांच की। लगभग एक घंटे तक चली तलाशी में कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह चेतावनी फर्जी प्रतीत हो रही है, हालांकि मेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बीते कुछ महीनों में शहर के कई प्रमुख संस्थानों को इस तरह की झूठी धमकियां मिल चुकी हैं। हर बार की तरह इस बार भी सतर्कता बरतते हुए पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया, ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। अधिकारियों ने अपील की है कि ऐसी अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों को बिना कारण घबराने की जरूरत नहीं है।
बीते दिन मंगलवार को भी जयपुर एयरपोर्ट पर एक संदिग्ध बैटरीनुमा वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया था। जयपुर एयरपोर्ट के डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल पर स्कैनिंग के दौरान एक संदिग्ध पार्सल में नोटों की गड्डियों के बीच छिपा इलेक्ट्रॉनिक बैटरीनुमा डिवाइस दिखाई दिया। सीआईएसएफ की टीम ने तुरंत स्क्रीनिंग प्रक्रिया रोक दी और पार्सल को सुरक्षित स्थान पर ले गए।
जानकारों का मानना है कि यह आतंकियों की चाल हो सकती है। वे इस तरह का सामान पार्सल में छुपाकर यह तस्दीक करने की कोशशि कर सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं क्या एयरपोर्ट के जरिए भेजी जा सकती हैं या नहीं। संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा तुरंत बढ़ा दी गई और जांच प्रक्रिया को और सख्त कर दिया गया।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग