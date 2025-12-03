Bomb threat: जयपुर कलेक्ट्रेट में बम होने की सूचना से हड़कंप, बीते दिन एयरपोर्ट पर मिली थी संदिग्ध वस्तु

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बीते कुछ महीनों में शहर के कई प्रमुख संस्थानों को इस तरह की झूठी धमकियां मिल चुकी हैं। हर बार की तरह इस बार भी सतर्कता बरतते हुए पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया, ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। अधिकारियों ने अपील की है कि ऐसी अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों को बिना कारण घबराने की जरूरत नहीं है।