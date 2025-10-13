आसमान से गिरी संदिग्ध वस्तु से ग्रामीणों में मचा हड़कंप

पोकरण क्षेत्र के धोलिया गांव के पास चांदनी जाने वाले मार्ग के किनारे सोमवार को दोपहर आसमान से गिरी संदिग्ध वस्तु से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लाठी पुलिस के अनुसार सोमवार को दोपहर सूचना मिली कि धोलिया गांव से चांदनी गांव जाने वाले परग के किनारे आसमान से एक संदिग्ध वस्तु गिरी है।
जिसमें कोई यंत्र लगा हुआ है और पीछे गुब्बारा बंधा हुआ है। सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक किशनसिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में लिया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में चांधन गांव में वायुसेना के अधिकारियों को सूचना दी गई है। उन्होंने बताया कि संभावना है यह यंत्र मौसम विभाग का हो सकता है।
