Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

आसमान से गिरी संदिग्ध वस्तु से ग्रामीणों में मचा हड़कंप

पोकरण क्षेत्र के धोलिया गांव के पास चांदनी जाने वाले मार्ग के किनारे सोमवार को दोपहर आसमान से गिरी संदिग्ध वस्तु से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 13, 2025

पोकरण क्षेत्र के धोलिया गांव के पास चांदनी जाने वाले मार्ग के किनारे सोमवार को दोपहर आसमान से गिरी संदिग्ध वस्तु से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लाठी पुलिस के अनुसार सोमवार को दोपहर सूचना मिली कि धोलिया गांव से चांदनी गांव जाने वाले परग के किनारे आसमान से एक संदिग्ध वस्तु गिरी है।

जिसमें कोई यंत्र लगा हुआ है और पीछे गुब्बारा बंधा हुआ है। सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक किशनसिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में लिया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में चांधन गांव में वायुसेना के अधिकारियों को सूचना दी गई है। उन्होंने बताया कि संभावना है यह यंत्र मौसम विभाग का हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 07:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / आसमान से गिरी संदिग्ध वस्तु से ग्रामीणों में मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

 सेना की जिप्सी पलटने से मेजर की मौत, लेफ्टिनेंट कर्नल सहित चार अधिकारी घायल 

जैसलमेर

जैसलमेर-दिल्ली के बीच एक और विमान सेवा का संचालन 27 नवम्बर से

जैसलमेर

राजस्थान में आर्मी की जिप्सी पलटने से मेजर की मौत, लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 अधिकारी घायल

Army Gypsy Overturns in Jaisalmer
जैसलमेर

हटड़ी परंपरा: मिट्टी-बांस से बने शुभ प्रतीक से पूर्ण होती है दिवाली

जैसलमेर

रेगिस्तान में अवतरित हुई ‘लक्ष्मी’, भू-जल से बदली जैसलमेर की तकदीर

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.