आसमान से गिरी संदिग्ध वस्तु से ग्रामीणों में मचा हड़कंप

जिसमें कोई यंत्र लगा हुआ है और पीछे गुब्बारा बंधा हुआ है। सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक किशनसिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में लिया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में चांधन गांव में वायुसेना के अधिकारियों को सूचना दी गई है। उन्होंने बताया कि संभावना है यह यंत्र मौसम विभाग का हो सकता है।