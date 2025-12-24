140 करोड़ लागत से विकसित जैसलमेर स्टेशन निरीक्षण में परखी गई कार्य प्रगति

उत्तर पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जैसलमेर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान मेगा री डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत चल रहे पुनर्विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान बताया गया कि मेगा री डेवलपमेंट के तहत विकसित हो रहा जैसलमेर रेलवे स्टेशन हेरिटेज स्टेशन भवन और आधुनिक यात्री सुविधाओं के समन्वय से नई पहचान स्थापित करेगा। लगभग 140 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकसित यह स्टेशन एयरपोर्ट स्तर की सुविधाओं से युक्त होगा। पर्यटन और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता को प्राथमिकता दी गई है। स्टेशन का उद्घाटन शीघ्र प्रस्तावित है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जोधपुर हितेश यादव ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन परिसर में 10 लिफ्ट और 10 एस्केलेटर लगाए गए हैं।