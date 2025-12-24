स्वर्णनगरी में क्रिसमस ईव पर उल्लास, रोशनी, प्रार्थना और सांस्कृतिक रंगों की छटा

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान सैलानी संगीत और प्रस्तुतियों की धुन पर झूमते नजर आए। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर चर्चों में भी विशेष आयोजन हुए। सैकड़ों लोगों ने एकत्र होकर विश्व में शांति, सत्य के मार्ग पर अग्रसर होने तथा विश्व कल्याण की कामना के साथ प्रार्थनाएं कीं। शहर का नजारा पूरी तरह बदल गया। आकर्षक और रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाती स्वर्णनगरी ने सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कई प्रतिष्ठानों में बेथलहम के तारे के प्रतीक पाइनसेरिया के पीले और लाल फूल चमकदार पत्तियों के बीच सजे दिखाई दिए। मोमबत्तियों और रंगीन रोशनी से सजे क्रिसमस ट्री उत्सव का मुख्य आकर्षण बने रहे।