सीमा क्षेत्र में पकड़े गए व्यक्ति से एजेंसियों की संयुक्त पूछताछ जारी

जहां से उसे प्रारम्भिक पूछताछ के बाद म्याजलार पुलिस को सौंपा गया। म्याजलार थानाधिकारी सज्जनसिंह ने बताया कि अशफाक से एजेंसियों की पूछताछ जारी है। पूछताछ पूरी होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार एजेंसियों से पूछताछ में अशफाक ने बताया है कि वह किसी राजेश चौधरी नामक व्यक्ति से 25 लाख रुपए मांगता है। उसे जानकारी मिली कि वह जैसलमेर के सम क्षेत्र में है। ऐसे में वह रास्ता भटक कर म्याजलार क्षेत्र तक पहुंचा। एजेंसियां राजेश चौधरी की तलाश कर रही है ताकि दोनों के बीच आर्थिक लेन-देन का सच पता लगाया जा सके। एजेंसियों को अशफाक हुसैन के पास से पासपोर्ट मिला है। उसने बताया कि वह पहले दुबई में अपने चाचा के होटल में काम करता था। वहां से तेलंगाना वापस लौट आया था। एजेंसियां उसके विदेश यात्रा रिकॉर्ड और सम्पर्कों की भी जांच कर रही हैं।