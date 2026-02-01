सामूहिक विवाह समारोह: मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में छह जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

सुबह 9:30 बजे गीता आश्रम से बैंड-बाजे के साथ बंदौली रवाना हुई। छह दूल्हे घोड़ों पर सवार हुए और समाजजन बाराती बने। बंदौली हनुमान चौराहा, गांधी चौक, जिंदानी चौक और गोपा चौक से होती हुई 11 बजे मंदिर पहुंची। विभिन्न स्थानों पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया तथा जलपान की व्यवस्था रही। तोरण के बाद अतिथियों ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया। दोपहर 1:30 बजे पंडित राजेंद्र अवस्थी के नेतृत्व में पूर्ण वैदिक विधि-विधान से पाणिग्रहण संस्कार आरंभ हुआ। सात फेरे लेकर नवदंपत्तियों ने सात जन्मों का संकल्प लिया।