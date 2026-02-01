बैल से टकराई शिक्षकों की कार, टला बड़ा हादसा

इस दौरान चाचा गांव के पास सडक़ पार कर रहे एक बैल से कार की भिड़ंत हो गई, जिससे कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। तीनों शिक्षकों को मामूली चोटें लगी, जिनका पोकरण के राजकीय अस्पताल में उपचार किया गया, जिसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी। गनीमत रही कि शिक्षकों को गंभीर चोट नहीं लगने से बड़ा हादसा टल गया।