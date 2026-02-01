1 लाख की आबादी के तर होंगे कंठ, मिलेगा भरपूर पानी

देश-दुनिया में पर्यटन नगरी के नाम से मशहूर जैसलमेर में पानी की किल्लत की समस्या को अब विराम लग सकेगा। राजस्थान पत्रिका में प्रमुखता से प्रमुखता से मुद्दा उठाने के बाद यह सुखद सि्थति बनी है। राज्य सरकार ने जैसलमेर की जलापूर्ति व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए 196 करोड़ रुपए की बड़ी योजना को बजट के माध्यम से स्वीकृति दे दी है। दूसरी तरफ शहर के अन्य प्रमुख जलस्रोत क्षेत्रों डाबला और गजरूपसागर में नए ट्यूबवेल खोदने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गहराता रहा है। जैसलमेर की अपनी आबादी करीब एक लाख तक है, इसके साथ यहां भ्रमण पर आने वाले पर्यटक लाखों की संख्या में होते हैं। अनियमित सप्लाई, कम प्रेशर और कई वार्डों में दिनों-दिन सूखे नलों की समस्या को लेकर आमजन में रोष था। पत्रिका ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए जमीनी हकीकत को प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके बाद जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने सक्रियता दिखाई और राज्य सरकार स्तर पर प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।