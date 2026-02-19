जैसलमेर बॉर्डर पर पकड़े गए युवक का दुबई कनेक्शन, लाखों रुपए वसूली की जांच जारी

पूछताछ में अशफाक हुसैन ने बताया कि उसने तेलंगाना में होटल का व्यवसाय शुरू करने के लिए राजेश चौधरी नाम के एक व्यक्ति को 25 लाख रुपए दिए थे। लेकिन राजेश पैसे लेकर फरार हो गया। जब अशफाक को पता चला कि राजेश जैसलमेर के सम इलाके में छिपा है, तो वह उसे ढूंढने निकला और रास्ता भटककर प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र में पहुंच गया।