मिठाई कारोबारी के कारखाने पर रसद विभाग की कार्रवाई, संचालकों में मच गया हडक़म्प

जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीणा ने बताया कि शहर के अचलवंशी कॉलोनी स्थित मिठाई के कारखाने पर दी गई दबिश में 77 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। सभी सिलेंडर जब्त किए गए हैं और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जब्त किए गए सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग में काम आने वाले हैं। उन्होंने बताया कि नियमानुसार कोई भी व्यापारी अपने यहां अधिकतम 5 सिलेंडर या 100 किलो से ज्यादा गैस का भंडारण नहीं रख सकता। इस मामले में सीमा से कहीं अधिक संख्या में सिलेंडर पाए गए हैं। इस अवसर पर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। गौरतलब है कि इस मिठाई कारोबारी की शहर में कई जगहों पर दुकानें संचालित होती हैं।