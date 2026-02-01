18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

मिठाई कारोबारी के कारखाने पर रसद विभाग की कार्रवाई, संचालकों में मच गया हडक़म्प

जैसलमेर के एक प्रतिष्ठित मिठाई कारोबारी के कारखाने पर रसद विभाग की ओर से बुधवार को दी गई दबिश में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर जब्त किए गए। विभाग की इस कार्रवाई से अन्य मिठाई विक्रेताओं सहित गैस का उपयोग वाले अन्य दुकानों के संचालकों में हडक़म्प मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Feb 18, 2026

जैसलमेर के एक प्रतिष्ठित मिठाई कारोबारी के कारखाने पर रसद विभाग की ओर से बुधवार को दी गई दबिश में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर जब्त किए गए। विभाग की इस कार्रवाई से अन्य मिठाई विक्रेताओं सहित गैस का उपयोग वाले अन्य दुकानों के संचालकों में हडक़म्प मच गया।

जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीणा ने बताया कि शहर के अचलवंशी कॉलोनी स्थित मिठाई के कारखाने पर दी गई दबिश में 77 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। सभी सिलेंडर जब्त किए गए हैं और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जब्त किए गए सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग में काम आने वाले हैं। उन्होंने बताया कि नियमानुसार कोई भी व्यापारी अपने यहां अधिकतम 5 सिलेंडर या 100 किलो से ज्यादा गैस का भंडारण नहीं रख सकता। इस मामले में सीमा से कहीं अधिक संख्या में सिलेंडर पाए गए हैं। इस अवसर पर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। गौरतलब है कि इस मिठाई कारोबारी की शहर में कई जगहों पर दुकानें संचालित होती हैं।

निरंतर जारी रहेगी कार्रवाई

इस मामले में जब रसद अधिकारी से पूछा गया कि, क्या यह कार्रवाई किसी की शिकायत के आधार पर की गई है, इस पर उन्होंने कहा कि यह नियमित अभियान का हिस्सा है। नियम विरुद्ध सिलेंडर रखे जाने के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 08:44 pm

Published on:

18 Feb 2026 08:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / मिठाई कारोबारी के कारखाने पर रसद विभाग की कार्रवाई, संचालकों में मच गया हडक़म्प

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीमावर्ती जैसलमेर में मौसम नित नए रंग दिखा रहा, हवाओं ने गिराया पारा

जैसलमेर

निजी बसों में क्षमता से अधिक सवारियां… सुरक्षा नियम ताक पर

जैसलमेर

नहरी क्षेत्र में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन महिलाओं सहित 18 से अधिक घायल

जैसलमेर

जैसलमेर: प्रशासन ने खाली करवाया रेस्टोरेंट, सामान हटवाया

जैसलमेर

पोकरण : कहीं सुरक्षा में लग न जाए सैंध, शीशे काले और प्लेट पर नंबर गायब

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.