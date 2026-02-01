जैसलमेर: प्रशासन ने खाली करवाया रेस्टोरेंट, सामान हटवाया

एक तरह से प्रशासन ने जगह को सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। रेस्टोरेंट में लगे एयरकंडीशनर आदि भी उतार लिए गए। इस दौरान जैसलमेर उपखंड अधिकारी सक्षम गोयल व अन्य अधिकारी-कार्मिक उपस्थित रहे, जबकि सीओ सिटी रूपसिंह इंदा के नेतृत्व में अन्य पुलिस अधिकारी मय जाब्ता वहां मौजूद रहे। रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक कार्मिक ने बताया कि बुधवार दिन में प्रशासन का अमला अचानक वहां पहुंचा और कार्रवाई शुरू कर दी। गौरतलब है कि यह जगह डेजर्ट क्लब के पास स्थित है और यहां पिछले कई वर्षों से रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है।