निजी बसों में क्षमता से अधिक सवारियां… सुरक्षा नियम ताक पर

45 से 50 सीटर की बस में 60 से 70 सवारियां बिठाना बस संचालकों के लिए नया नहीं है।सीसीटीवी लग गए, अग्निशमन व हैमर नहीं निजी बसों में सीसीटीवी अब आम बात हो गई है। छोटी से बड़ी निजी बसों में चालक के पास दो कैमरे, ताकि चालक व केबिन की हलचल दिख सके और दूसरे कैमरे से सामने की सडक़ दिखाई दे सके। इसी प्रकार बस के अंदर सवारियों पर एक सीसीटीवी कैमरा। जिससे हर हलचल पर नजर रखी जा सके। दूसरी तरफ अग्निशमन व हैमर कुछ ही बसों में नजर आ रहे है। कुछ बसों में अग्निशमन तो है, लेकिन हैमर नहीं। ऐसे में आपातकाल परिस्थिति में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है।

बिना स्टैंड ही रुकती है बसें