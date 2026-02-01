पोकरण : कहीं सुरक्षा में लग न जाए सैंध, शीशे काले और प्लेट पर नंबर गायब

पोकरण क्षेत्र के रामदेवरा गांव में शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। विशेष रूप से गुजरात से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों पर न तो नंबर प्लेट है, न ही गति पर लगाम होती है। यही नहीं इनके शीशे भी काले करवाए होते है। यातायात नियमों की खुलेआम उड़ती धज्जियों के विरुद्ध कोई कवायद नहीं की जा रही है। गौरतलब है कि प्रतिमाह शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रामदेवरा में श्रद्धालुओं की दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ती है। इनमें 70 प्रतिशत श्रद्धालु गुजरात से आते है और उनमें 50 प्रतिशत श्रद्धालु अपने स्वयं के वाहन लेकर आते है। इन वाहनों पर नंबर लिखे ही नहीं होते है। नंबर प्लेट हटाकर अपने नाम, बाबा रामदेव के नाम आदि लिख दिए जाते है। करीब 500 किलोमीटर से अधिक के सफर के बावजूद इन्हें यातायात पुलिस या परिवहन विभाग की ओर से नहीं टोका जा रहा है। ऐसे में किसी संदिग्ध गतिविधि की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।