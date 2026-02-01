नहरी क्षेत्र में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन महिलाओं सहित 18 से अधिक घायल

घटना के बाद दोनों पक्षों के महिलाओं समेत 18 जने घायल हो गए।परिजनों व ग्रामीणों ने घायलों को निजी वाहनों की सहायता से तत्काल मोहनगढ़ अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल आयशा पत्नी मुबारक खां, इसाक पुत्र सखी खां, नजीर खां पुत्र मीरे खां, इसान खां पुत्र जमशेर खां, लतीब खां पुत्र जानी खां तथा लुकमान खां को जिला अस्पताल, जैसलमेर रेफर किया गया। अस्पताल परिसर में घायलों के परिजनों व ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ समय के लिए अव्यवस्था की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर मोहनगढ़ पुलिस थानाधिकारी बाबूराम के निर्देशन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने घायलों व परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार हमलावर पक्ष के छह व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूरे प्रकरण की गहन जांच कर रही है।