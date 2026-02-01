मरम्मत में ‘खेल’ आधी भी राशि खर्च नहीं, सांकड़ा ब्लॉक के 215 विद्यालयों में कार्य पर उठे सवाल

जर्जर और क्षतिग्रस्त भवनों की सूची बनाकर मरम्मत के लिए बजट स्वीकृत किया गया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कई विद्यालयों में छत की पुरानी कंक्रीट हटाए बिना ही ऊपर नई सीमेंट की परत चढ़ा दी गई। दीवारों के जर्जर प्लास्टर को हटाने के बजाय सीधे नया प्लास्टर कर औपचारिकता निभाई गई। कमरों की दीवारों और पिल्लरों में पड़ी दरारें अब भी स्पष्ट दिख रही हैं। तय मानकों के अनुसार छत की परत तोडक़र नई कंक्रीट बिछानी थी, किनारों को दुरुस्त करना और वाटरप्रूफिंग अनिवार्य थी, लेकिन अधिकांश स्थानों पर इन नियमों की अनदेखी सामने आई है। मरम्मत कार्य पूर्ण दर्शाए गए कई विद्यालयों में स्थिति जोखिमपूर्ण बनी हुई है। आगामी बारिश में छत से पानी टपकने और संरचनात्मक कमजोरी के कारण बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।