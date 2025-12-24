विरासत को नई राह: ऐतिहासिक सोनार दुर्ग के चारों तरफ क्षेत्र का 47.78 करोड़ से होगा कायाकल्प

विश्वप्रसिद्ध जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग के चारों ओर अब एक आकर्षक हेरिटेज वॉकवे बनेगा। नगरपरिषद की ओर से उक्त महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 47.78 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। योजना का उद्देश्य किले के आस-पास के क्षेत्र को न केवल सौंदर्य की दृष्टि से निखारना है, बल्कि इसे आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से भी जोडऩा है, ताकि यहां आने वाले देशी-विदेशी सैलानियों को बेहतर अनुभव मिल सके। जानकारी के अनुसार यह वॉकवे नीरज चौराहा से शुरू होकर शिव रोड, गोपा चौक और रिंग रोड होते हुए पूरे किले को घेरेगा। इस पूरे मार्ग पर जैसलमेर की पहचान बने स्थानीय पीले पत्थर के कोबल्स (कच्चे फर्शी पत्थर) बिछाए जाएंगे, जिससे पूरा क्षेत्र अपनी पारंपरिक आभा के साथ चमकेगा। इन कोबल्स पर गोल्फ कार्ट चलाने की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि पर्यटक बिना वाहन धुएं और शोर के किले की परिक्रमा का आनंद ले सकें। योजना के तहत वॉकवे के दोनों ओर जैसलमेरी पत्थर से निर्मित पैदल पथ (फुटपाथ) बनाए जाएंगे। इन पर पर्यटक सुरक्षित रूप से चल सकेंगे और रास्ते भर जैसलमेर की स्थापत्य शैली की झलक देख पाएंगे।