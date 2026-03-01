11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Jaisalmer accident : सेना के ट्रक व गाड़ी की भिड़ंत, चालक घायल

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 11 पर क्षेत्र के धोलिया गांव के पास भादरिया फांटा पर सेना के ट्रक व एक गाड़ी की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इसके साथ ही गाड़ी का चालक गंभीर घायल हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Mar 11, 2026

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 11 पर क्षेत्र के धोलिया गांव के पास भादरिया फांटा पर सेना के ट्रक व एक गाड़ी की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इसके साथ ही गाड़ी का चालक गंभीर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बुधवार को सुबह लाठी निवासी अलादीन (35) पुत्र जमालदीन दो अन्य किसानों के साथ एक गाड़ी से लाठी से पोकरण की तरफ जा रहे थे।

इस दौरान भादरिया फांटा पर पोकरण की तरफ से आ रहे एक सेना के ट्रक से उनकी भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। भिड़ंत की आवाज सुनकर गौरीशंकर पूनिया, शक्तिसिंह भाटी सहित आस पड़ौस से लोग एकत्रित हुए और गाड़ी में सवार लोगों को बाहर निकाला। हादसे में अलादीन गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे लाठी के राजकीय अस्पताल लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रैफर किया गया। सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक पदमचंद गोयल ने पुलिस बल के साथ मौका मुआयना किया। साथ ही सेना के अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 08:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer accident : सेना के ट्रक व गाड़ी की भिड़ंत, चालक घायल

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पोकरण बस स्टैंड : भीड़ बढ़ी, सुविधाएं गायब… इंतजार में थकते मुसाफिर

जैसलमेर

जैसलमेर जिले में भी गैस संकट के हालात, कमर्शियल सिलेंडर पर रोक से बढ़ी परेशानी

जैसलमेर

Rajasthan Army Truck Accident: जैसलमेर में आर्मी ट्रक और बोलेरो की भीषण भिड़ंत, चालक की हालत नाजुक

Army Truck and Bolero Camper Collide in Jaisalmer Front Portions Crushed Driver Critically Injured
जैसलमेर

बम से उड़ाने की धमकी, पासपोर्ट ऑफिस और मुख्य डाकघर को करवाया खाली

जैसलमेर

स्वर्णनगरी में 18 से 20 किमी की रफ्तार से चली हवाएं, पारा @ 38.5

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.