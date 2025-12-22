Khwaja Moinuddin Chishti Urs : उर्स में गजब के नजारे, मलंगों-कलंदरों ने चाकू की नोंक से निकली आंख की पुतली, हैरान रह गए लोग

Khwaja Moinuddin Chishti Urs : अजमेर में ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के 814वें उर्स के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से पैदल आए मलंगों और कलंदरों ने रविवार को छड़ी का जुलूस निकाला। उन्होंने जुलूस के दौरान हैरतअंगेज करतब दिखाए। गंज स्थित उस्मानी चिल्ले से हजरत इनाम हसन गुदड़ीशाह बाबा पंचम की सदारत में जुलूस रवाना हुआ। हाथों में छड़िया लिए और हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए कलंदर जुलूस के रूप में सूफी सेंट स्कूल, ऋषि घाटी, गंज, देहली गेट, धानमंडी होते हुए गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे।