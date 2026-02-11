11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

अजमेर

Rajasthan Budget 2026-27: बंपर भर्तियों की मिलेगी सौगात? ‘रोजगार की गाड़ी’ पकड़ेगी रफ्तार

Rajasthan Budget 2026 Announcement: राजस्थान विधानसभा में बुधवार को 2026-27 का बजट पेश होगा जिस पर राज्य के बेरोजगार युवाओं की खास नजरें टिकी हैं। बजट में बड़ी संख्या में नई भर्तियों की घोषणा होने की उम्मीद है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है।

अजमेर

image

Akshita Deora

Feb 11, 2026

Rajasthan Budge 2026

फोटो: पत्रिका

Announcement For Youth In Rajasthan Budget

विधानसभा में राजस्थान का बजट बुधवार को पेश होगा। Rajasthan Budget 2026 में अन्य घोषणाओं के अलावा नई भर्तियों का ऐलान सबसे अहम होगा। इससे राज्य के लाखों अभ्यर्थियों सहित राजस्थान लोक सेवा आयोग की गाड़ी रफ्तार से दौड़ेगी।

आयोग आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा सहित कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, कृषि, कारागार, कनिष्ठ लेखाकार और अन्य भर्ती परीक्षाएं-साक्षात्कार अंजाम देता है। भर्तियां कार्मिक विभाग और सरकार से अभ्यर्थना, पदों का वर्गीकरण मिलने के बाद मिलती हैं।

किस साल में कितनी भर्तियां

  • 2018- 18 हजार
  • 2019- 12 हजार 500
  • 2020- 8 हजार 100
  • 2021- 6 हजार 540
  • 2022- 10 हजार 300
  • 2023- 17 हजार 350
  • 2024- 11 हजार 205
  • 2025- 12 हजार 394

नई भर्तियों पर रहेंगी नजरें

वित्त मंत्री दिया कुमारी बुधवार को 2026-27 का बजट करेंगी। इसमें करीब 1 से 1.25 लाख भर्तियों की घोषणा होने की उम्मीद है। खासतौर पर चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल व्याख्याता, कृषि, आयुर्वेद, तकनीकी शिक्षा सहित अन्य भर्तियां अहम होंगी। इसके अलावा कार्मिक विभाग से आरएएस 2025-26 की भर्ती मिलने की उम्मीद है।

2025 में मिली थी ये भर्तियां

  • लेक्चरर आयुर्वेद (आयुर्वेद विभाग)-8 पद
  • डिप्टी कमांडेंट (गृह रक्षा विभाग)-04 पद
  • सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग)-9 पद
  • जूनियर केमिस्ट (जलदाय विभाग)-13 पद
  • सहायक कृषि अभियंता (कृषि विभाग) - 281 पद
  • पशुपालन विभाग (पशु चिकित्सा अधिकारी) - 1100 पद
  • सब इंस्पेक्टर /प्लाटून कमांडर (गृह ग्रुप-1) विभाग - 1015
  • प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा विभाग) - 3225
  • वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) - 6500
  • कनिष्ठ विधि अधिकारी (जेडीए)-12 पद
  • प्राध्यापक कृषि (स्कूल शिक्षा)-500 पद
  • सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा)-574 पद
  • सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी विभाग)-113 पद
  • संरक्षण अधिकारी (महिला अधिकारिता-)-12 पद
  • सहा. निदेशक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-28 पद

राजस्थान बजट 2026

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Feb 2026 10:30 am

Published on:

11 Feb 2026 09:54 am

Rajasthan Budget 2026-27: बंपर भर्तियों की मिलेगी सौगात? 'रोजगार की गाड़ी' पकड़ेगी रफ्तार

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री दीया कुमारी बजट 2026 कर रही हैं पेश

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

