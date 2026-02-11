Rajasthan Budget 2026-27: बंपर भर्तियों की मिलेगी सौगात? ‘रोजगार की गाड़ी’ पकड़ेगी रफ्तार

वित्त मंत्री दिया कुमारी बुधवार को 2026-27 का बजट करेंगी। इसमें करीब 1 से 1.25 लाख भर्तियों की घोषणा होने की उम्मीद है। खासतौर पर चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल व्याख्याता, कृषि, आयुर्वेद, तकनीकी शिक्षा सहित अन्य भर्तियां अहम होंगी। इसके अलावा कार्मिक विभाग से आरएएस 2025-26 की भर्ती मिलने की उम्मीद है।