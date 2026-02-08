Girls Sainik School : खुशखबर, अजमेर के हाथीखेड़ा गांव में बनेगा बालिका सैनिक स्कूल, 20 करोड़ रुपए मंजूर

1- सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय हैं। सैनिक स्कूलों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों में करियर के लिए तैयार करना है।

2- सैनिक स्कूल पूरी तरह से आवासीय विद्यालय हैं। इनमें विद्यार्थी 24 घंटे अनुशासित वातावरण में रहते हैं।

3- सैनिक स्कूल सीबीएसई पाठ्यक्रम से संचालित होकर विद्यार्थियों को मजबूत शैक्षणिक आधार प्रदान करते हैं।