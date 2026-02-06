6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

अजमेर

अब RPSC सभी परीक्षाओं के नंबर करेगा सार्वजनिक, जानें अभ्यर्थियों को क्या होंगे बड़े फायदे

RPSC ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब हर भर्ती के सफल अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू अंक सार्वजनिक होंगे। नई व्यवस्था की शुरुआत RAS-2023 से हुई।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Arvind Rao

Feb 06, 2026

RPSC to Make Marks Public in All Recruitment Exams

RPSC to Make Marks Public in All Recruitment Exams (Patrika File Photo)

RPSC News: राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने की दिशा में भजनलाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अब उम्मीदवारों के प्राप्तांकों को लेकर चली आ रही गोपनीयता की दीवार को गिरा दिया है। आयोग ने निर्णय लिया है कि अब हर भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे।

प्रदेश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित आरएएस (RAS) भर्ती-2023 इस नई व्यवस्था की पहली गवाह बनी है। आयोग ने न केवल परिणाम जारी किए, बल्कि चयनित अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंक भी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इससे पहले अभ्यर्थियों को अपने व्यक्तिगत अंकों के लिए एक लंबी प्रक्रिया और समय का इंतजार करना पड़ता था।

पारदर्शिता के साथ जवाबदेही का नया दौर

RPSC सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार, आयोग की कार्यप्रणाली में यह बदलाव केवल RAS तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं और वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्तियों के अंक भी इसी तरह सार्वजनिक किए जाएंगे। इस निर्णय के पीछे मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में युवाओं का विश्वास बहाल करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

इस फैसले के क्या होंगे फायदे?

-अभ्यर्थियों को अब अपनी मेरिट और स्कोर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
-छात्र यह समझ पाएंगे कि वे किस विषय में मजबूत रहे और इंटरव्यू में उनका प्रदर्शन कैसा रहा।
-नंबर सार्वजनिक होने से चयन प्रक्रिया पर उठने वाले सवालों और आशंकाओं पर विराम लगेगा।
-आयोग अब सिर्फ कट-ऑफ नहीं बताएगा, बल्कि हर सफल उम्मीदवार की मेहनत का पूरा हिसाब (मार्क्स) वेबसाइट पर देगा।

अगला कदम क्या?

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस मार्कशीट के बाद अब उम्मीद जगी है कि RPSC उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और आंसर-की विवादों को सुलझाने के लिए भी कुछ ऐसे ही कड़े और पारदर्शी कदम उठाएगा।

Updated on:

06 Feb 2026 12:10 pm

Published on:

06 Feb 2026 11:52 am

