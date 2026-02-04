Ajmer News : कम उपस्थिति का नोटिस मिलने पर छात्रा ने गटका विषाक्त, अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट

प्रारंभिक पड़ताल में आया कि किशोरी नारेली के पास स्थित निजी स्कूल में दसवीं की छात्रा है। हाजिरी कम होने को लेकर स्कूल प्रबंधन ने छात्रा के परिजन को नोटिस दिया था। उसकी मां ने बताया कि जनवरी में प्री-बोर्ड परीक्षा के बाद हुई पीटीएम में छात्रा की 60 फीसदी उपस्थिति बताई थी। इसके बाद करीब 4-5 दिन पहले सोशल मीडिया पर 50 प्रतिशत हाजिरी बताकर बोर्ड परीक्षा का प्रवेश पत्र देने का नोटिस भेज दिया। इस बात को लेकर परिजन लगातार स्कूल के चक्कर लगा रहे थे।