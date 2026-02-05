Ajmer: घर के बाहर नाचने से टोका तो महिला को कार से कुचलने का प्रयास, CCTV में कैद हुई वारदात

जानकारी अनुसार कोटड़ा पसंद नगर में 26 जनवरी की रात करीब 12 बजे घर के बाहर डांस कर रहे युवक टोकने पर आक्रोषित हो गए। खेमचंद पेसवानी ने बताया कि उनके घर के सामने विशाल, नितिन व नोनी तेज आवाज में म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। वह आपस में गाली-गलौज कर रहे थे। जब उन्हें ऐसा करने से रोका तो आरोपी मारपीट पर उतारू हो गए। आरोपियों ने उसके दोस्त विष्णु के साथ में भी मारपीट की।