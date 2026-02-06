राजस्थान बोर्ड 12वीं परीक्षा: इन विषयों के पेपर का समय बदला, आदेश जारी

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अन्य सभी विषयों की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी। परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे संशोधित समय-सारणी के अनुसार अपनी तैयारी करें और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें। बोर्ड सचिव ने बताया कि बारहवीं (उच्च माध्यमिक) की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च तक चलेंगी। 15 जिलों में 51 केंद्र संवेदनशील माने गए हैं। इनमें सीसीटीवी लगाए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया जाएगा।