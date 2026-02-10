Ajmer News : भगवंत यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में विदेशी छात्र की दर्दनाक मौत, सूडान से अभिभावकों ने अजमेर आने में जताई असमर्थता

Ajmer News : राजस्थान के भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर में बी-फार्मेसी द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे एक विदेशी छात्र की करंट लगने से मृत्यु हो गई है। इस जानकारी के बाद हॉस्टल परिसर में हड़कंप मच गया। मृतक छात्र के विदेश में रह रहे परिजनों से संपर्क किया गया है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से परिजनों ने अजमेर आने में असमर्थता जताई है। जिस वजह से पोस्टमार्टम के बाद अब विदेशी छात्र का अजमेर में ही अंतिम संस्कार होगा।