Pension Update : राजस्थान में पेंशन पर नया अपडेट, पेंशनर्स के सत्यापन व भुगतान पर मुख्य सचिव ने दिया नया आदेश

Pension Update : राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पेंशनर्स का सत्यापन करने के लिए अब एआइ तकनीक का उपयोग किया जाएगा। साथ ही पेंशन भुगतान में भी एआइ तकनीक का उपयोग किया जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सोमवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर इसके लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन के लिए फेस रिकॉग्निशन मोबाइल ऐप के प्रचार प्रसार किया जाएगा।