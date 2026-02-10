10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Pension Update : राजस्थान में पेंशन पर नया अपडेट, पेंशनर्स के सत्यापन व भुगतान पर मुख्य सचिव ने दिया नया आदेश

Pension Update : राजस्थान में पेंशन पर नया अपडेट आया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पेंशनर्स के सत्यापन व भुगतान पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने नया आदेश दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 10, 2026

Rajasthan pension New update pensioners verification and payment Chief Secretary V Srinivas issued new order

राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास। फाइल फोटो पत्रिका

Pension Update : राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पेंशनर्स का सत्यापन करने के लिए अब एआइ तकनीक का उपयोग किया जाएगा। साथ ही पेंशन भुगतान में भी एआइ तकनीक का उपयोग किया जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सोमवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर इसके लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन के लिए फेस रिकॉग्निशन मोबाइल ऐप के प्रचार प्रसार किया जाएगा।

पेंशन योजना के लाभार्थियों का एनालिटिक डैशबोर्ड तैयार कर पेंशन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। पेंशनर के भुगतान में देरी होने को लेकर अब वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी और पेंशनर्स को समय पर पेंशन मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा।

स्वावलंबन पोर्टल की टीम से संपर्क करें

मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा विशेष योग्यजन श्रेणी के पेंशनर का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनने में हो रही कठिनाई के समाधान के लिए स्वावलंबन पोर्टल की टीम से संपर्क कर समाधान करें।

फेस रिकॉग्निशन मोबाइल एप का अधिक प्रचार करें

मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन के लिए वर्तमान में प्रचलित फेस रिकॉग्निशन मोबाइल एप को और अधिक प्रसारित कर अधिक संख्या में पेंशनर का सत्यापन किया जाए।

ये भी पढ़ें

RPSC : आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, पर रिहाई नहीं
जयपुर
Supreme Court has granted bail to suspended RPSC member Babulal Katara

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 09:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Pension Update : राजस्थान में पेंशन पर नया अपडेट, पेंशनर्स के सत्यापन व भुगतान पर मुख्य सचिव ने दिया नया आदेश

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Anta by-election controversy : वायरल पत्र की सच्चाई की जांच करेगी भाजपा अनुशासन समिति, मोरपाल सुमन ने लगाए थे बड़े नेताओं पर आरोप

Anta by-election controversy Rajasthan BJP disciplinary committee to investigate veracity of viral letter What will happen Morpal Suman
जयपुर

राजस्थान में 'डॉग्स कंट्रोल' करने पर हाई लेवल मीटिंग, CS और अफसरों ने बना लिया ये 'एक्शन प्लान'     

Rajasthan CS directs integrated portal to control stray dogs in a high level meeting in Jaipur
जयपुर

Rajasthan Budget 2026: 5 साल में दोगुना कर्ज, इस बार 8 लाख करोड़ पार कर सकता है बजट, क्या मिलेगी राहत?

Rajasthan Budget 2026
जयपुर

Rajasthan News : हैरान कर रही 'स्कूल शिक्षा' की लेटेस्ट रैंकिंग, जयपुर-जोधपुर नहीं... इन ज़िलों ने गाड़े सफलता के झंडे

rajasthan school education ranking madan dilawar
जयपुर

Rajasthan Budget Expectations: राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बजट से क्या हैं उम्मीदें, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

What are expectations of Rajasthan 8 crore people from budget 2026 read ground report
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.