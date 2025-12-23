Bomb Threat: अजमेर-बाड़मेर में बम की धमकी से मचा हड़कंप, दोनों जगह कलक्ट्रेट परिसर कराया खाली; सर्च ऑपरेशन जारी

बाड़मेर कलक्ट्रेट को सुबह ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने पूरे कलक्ट्रेट कार्यालय को खाली करवाकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि धमकी मिलने के बाद कलक्ट्रेट परिसर को सील कर दिया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसी कर जांच कर रही है। हालांकि, अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।