Bomb Threat: अजमेर-बाड़मेर में बम की धमकी से मचा हड़कंप, दोनों जगह कलक्ट्रेट परिसर कराया खाली; सर्च ऑपरेशन जारी

बाड़मेर जिला कलक्ट्रेट। फोटो: पत्रिका
अजमेर। राजस्थान में जिला कलक्ट्रेट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अजमेर और बाड़मेर जिला कलक्ट्रेट को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार अजमेर और बाड़मेर कलक्ट्रेट कार्यालयों में मंगलवार सुबह करीब 11.45 बजे धमकी भरा ई-मेल मिला। धमकी भरा ई-मेल मिलते ही प्रशासन ने एहतियातन कलेक्ट्रेट परिसरों को खाली करवाया। पुलिस, बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया। फिलहाल, दोनों ही जगह सर्च ऑपरेशन जारी है।
बाड़मेर कलक्ट्रेट को सुबह ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने पूरे कलक्ट्रेट कार्यालय को खाली करवाकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि धमकी मिलने के बाद कलक्ट्रेट परिसर को सील कर दिया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसी कर जांच कर रही है। हालांकि, अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।
एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि अजमेर जिला कलक्टर लोकबंधु के पास आज सुबह धमकी भरा ईमेल आया। अजमेर में उर्स के चलते कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कलक्ट्रेट परिसर को खाली करवाया।
इस महीने में तीसरी बार अजमेर जिला कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले 4 और 10 दिसंबर को भी अजमेर जिला कलक्ट्रेट और दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग