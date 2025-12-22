22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

भरतपुर के दीपक राजस्थान केसरी, भीलवाड़ा की अश्विनी बनी राजस्थान महिला केसरी, पुरस्कार में मिली खास बाइक

अजयमेरू राजस्थान केसरी कुश्ती दंगल में विजेता भरतपुर के दीपक राजस्थान केसरी बने। इन्हें पुरस्कार के रूप में खास बाइक दी गई।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Santosh Trivedi

Dec 22, 2025

Bharatpur Deepak Rajasthan Kesari

Photo- Patrika

मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर)। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के तत्वावधान में किशनगढ़ युवा मंच की ओर से आयोजित (पुरुष व महिला) अजयमेरू राजस्थान केसरी कुश्ती दंगल खोड़ा गणेशजी रोड स्थित एक रिसोर्ट में सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम में राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेशसिंह रावत, खो-खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंवरसिंह पलाड़ा, सहकारिता नेता चेतन चौधरी बतौर अतिथि शामिल हुए।

आयोजन अध्यक्ष गोपी गुर्जर व सचिव मोनू भडाना ने अतिथियों का स्वागत किया। दंगल में प्रदेशभर से करीब 350 पहलवानों ने हिस्सा लिया। इस दो दिवसीय दंगल में पहले दिन 19 दिसम्बर को अजमेर और ब्यावर जिलों की वेट चैम्पियनशिप के लिए संयुक्त दंगल हुआ।

यह रहे परिणाम

अजयमेरू राजस्थान केसरी कुश्ती दंगल में विजेता भरतपुर के दीपक राजस्थान केसरी बने। इन्हें पुरस्कार के रूप में खास बाइक दी गई। भरतपुर के ही पहलवान खुशपाल उप विजेता चुने गए। इन्हें 51000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया।

झुंझुनूं के पहलवान अनुज गुर्जर राजस्थान कुमार चुने गए। इन्हें भी पुरस्कार स्वरूप मोटरसाइकिल दी गई। उप विजेता भीलवाड़ा के सुमित विश्नोई रहे। इन्हें 31 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। इसी तरह भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई राजस्थान महिला केसरी चुनी गईं। इन्हें पुरस्कार के रूप में स्कूटी दी गई।

सोनम जाट चुनी गई राजस्थान कुमारी

उप विजेता भीलवाड़ा की माया माली रहीं। इन्हें 31000 रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। राजस्थान कुमारी सोनम जाट चुनी गईं। इन्हें 31000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया।

उप विजेता कविता माली को 21000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। निर्णायक एनआईएस कोच श्रीराम जाट रहे। मुख्य व्यवस्थापक बबलू गुर्जर व संयोजक विजय गुर्जर ने आभार व्यक्त किए।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में शिक्षा को लेकर अगले 3 साल के लिए क्या है सरकार का रोडमैप, जानिए दो साल में क्या-क्या हुआ
Patrika Special News
madan dilawar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Dec 2025 06:47 pm

Published on:

22 Dec 2025 06:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / भरतपुर के दीपक राजस्थान केसरी, भीलवाड़ा की अश्विनी बनी राजस्थान महिला केसरी, पुरस्कार में मिली खास बाइक

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मखमली चादर व फूल पेश

अजमेर

Khwaja Moinuddin Chishti Urs : उर्स में गजब के नजारे, मलंगों-कलंदरों ने चाकू की नोंक से निकली आंख की पुतली, हैरान रह गए लोग

Rajasthan Ajmer Khwaja Moinuddin Chishti Urs Amazing view Malang and Qalandar mystics astonishing feats people were shocking
अजमेर

Ajmer News : 7वीं बार भी बेटी पैदा हुई, तो बेबस मां ने उठाया यह बड़ा कदम

Ajmer Kishangarh News When a daughter was born for seventh time helpless mother took this Big step
अजमेर

RBSE TIME TABLE: इस बार 12 फरवरी से शुरू होंगी दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं

rbse exam 2026
खास खबर

Rajasthan Board Exam Time Table : राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी, जानें- कब से शुरू होंगे एग्जाम

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.