भरतपुर के दीपक राजस्थान केसरी, भीलवाड़ा की अश्विनी बनी राजस्थान महिला केसरी, पुरस्कार में मिली खास बाइक

झुंझुनूं के पहलवान अनुज गुर्जर राजस्थान कुमार चुने गए। इन्हें भी पुरस्कार स्वरूप मोटरसाइकिल दी गई। उप विजेता भीलवाड़ा के सुमित विश्नोई रहे। इन्हें 31 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। इसी तरह भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई राजस्थान महिला केसरी चुनी गईं। इन्हें पुरस्कार के रूप में स्कूटी दी गई।