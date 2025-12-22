भरतपुर के दीपक राजस्थान केसरी, भीलवाड़ा की अश्विनी बनी राजस्थान महिला केसरी, पुरस्कार में मिली खास बाइक

Photo- Patrika
मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर)। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के तत्वावधान में किशनगढ़ युवा मंच की ओर से आयोजित (पुरुष व महिला) अजयमेरू राजस्थान केसरी कुश्ती दंगल खोड़ा गणेशजी रोड स्थित एक रिसोर्ट में सम्पन्न हुआ।
कार्यक्रम में राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेशसिंह रावत, खो-खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंवरसिंह पलाड़ा, सहकारिता नेता चेतन चौधरी बतौर अतिथि शामिल हुए।
आयोजन अध्यक्ष गोपी गुर्जर व सचिव मोनू भडाना ने अतिथियों का स्वागत किया। दंगल में प्रदेशभर से करीब 350 पहलवानों ने हिस्सा लिया। इस दो दिवसीय दंगल में पहले दिन 19 दिसम्बर को अजमेर और ब्यावर जिलों की वेट चैम्पियनशिप के लिए संयुक्त दंगल हुआ।
अजयमेरू राजस्थान केसरी कुश्ती दंगल में विजेता भरतपुर के दीपक राजस्थान केसरी बने। इन्हें पुरस्कार के रूप में खास बाइक दी गई। भरतपुर के ही पहलवान खुशपाल उप विजेता चुने गए। इन्हें 51000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया।
झुंझुनूं के पहलवान अनुज गुर्जर राजस्थान कुमार चुने गए। इन्हें भी पुरस्कार स्वरूप मोटरसाइकिल दी गई। उप विजेता भीलवाड़ा के सुमित विश्नोई रहे। इन्हें 31 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। इसी तरह भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई राजस्थान महिला केसरी चुनी गईं। इन्हें पुरस्कार के रूप में स्कूटी दी गई।
उप विजेता भीलवाड़ा की माया माली रहीं। इन्हें 31000 रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। राजस्थान कुमारी सोनम जाट चुनी गईं। इन्हें 31000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया।
उप विजेता कविता माली को 21000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। निर्णायक एनआईएस कोच श्रीराम जाट रहे। मुख्य व्यवस्थापक बबलू गुर्जर व संयोजक विजय गुर्जर ने आभार व्यक्त किए।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग